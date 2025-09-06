Cristiano Ronaldo lässt sich nach zwei weiteren Toren für Portugal feiern Keystone

Portugal startet mit einem souveränen Erfolg in die WM-Qualifikation. In Armenien gewinnt der Nations-League-Sieger um Doppeltorschütze Cristiano Ronaldo mit 5:0.

Ronaldo erzielte in Jerewan seine Länderspiel-Tore 139 und 140 zum 2:0 und 4:0. Neben dem 40-Jährigen waren auch João Felix zweimal und João Cancelo erfolgreich. Alle Tore fielen damit bemerkenswerterweise durch Spieler der saudi-arabischen Pro League.

England feierte im bereits vierten WM-Qualifikationsspiel den vierten Zu-Null-Sieg. Das Team von Nationalcoach Thomas Tuchel gewann in Birmingham durch ein Eigentor Mitte der ersten Halbzeit und einen Treffer von Declan Rice nach der Pause gegen Andorra 2:0. In der Gruppe K führt England die Tabelle mit zwei Verlustpunkten Vorsprung auf Serbien an. Die Serben gewannen in Lettland dank einem Tor von Juventus Turins Dusan Vlahovic 1:0.

