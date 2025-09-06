  1. Privatkunden
WM-Qualifikation Ronaldo trifft zweimal für Portugal – auch England gewinnt

SDA

6.9.2025 - 20:11

Cristiano Ronaldo lässt sich nach zwei weiteren Toren für Portugal feiern
Cristiano Ronaldo lässt sich nach zwei weiteren Toren für Portugal feiern
Keystone

Portugal startet mit einem souveränen Erfolg in die WM-Qualifikation. In Armenien gewinnt der Nations-League-Sieger um Doppeltorschütze Cristiano Ronaldo mit 5:0.

Keystone-SDA

06.09.2025, 20:11

06.09.2025, 21:01

Ronaldo erzielte in Jerewan seine Länderspiel-Tore 139 und 140 zum 2:0 und 4:0. Neben dem 40-Jährigen waren auch João Felix zweimal und João Cancelo erfolgreich. Alle Tore fielen damit bemerkenswerterweise durch Spieler der saudi-arabischen Pro League.

England feierte im bereits vierten WM-Qualifikationsspiel den vierten Zu-Null-Sieg. Das Team von Nationalcoach Thomas Tuchel gewann in Birmingham durch ein Eigentor Mitte der ersten Halbzeit und einen Treffer von Declan Rice nach der Pause gegen Andorra 2:0. In der Gruppe K führt England die Tabelle mit zwei Verlustpunkten Vorsprung auf Serbien an. Die Serben gewannen in Lettland dank einem Tor von Juventus Turins Dusan Vlahovic 1:0.

