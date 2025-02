Cristiano Ronaldo hält viel von Kylian Mbappé, aber aus Sicht des Portugiesen spielt Mbappé bei Real Madrid auf der falschen Position. imago

Cristiano Ronaldo äussert sich in einem Interview mit klarer Ansage über die Rolle von Kylian Mbappé bei Real Madrid. Ausserdem verrät CR7, dass er einst beinahe beim FC Barcelona gelandet wäre.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Cristiano Ronaldo glaubt, dass Kylian Mbappé bei Real Madrid nicht auf seiner optimalen Position spielt.

In einem Interview wird er deutlich: «Kylian weiss nicht, wie man als Stürmer spielt.»

CR7 verrät ausserdem, dass er einst beinahe zu Barça gewechselt wäre – und das er nicht unbedingt vorhat, bald die Karriere zu beenden. Selbst eine Rückkehr zu Real kann er sich vorstellen.

In einem Interview mit Eduardo Aguirre in der spanischen TV-Sendung «El Chiringuito» spricht Cristiano Ronaldo unter anderem über Kylian Mbappé und wird deutlich: «Kylian weiss meiner Meinung nach nicht, wie man als Stürmer spielt. Es ist nicht so, dass er es nicht könnte, es ist einfach nicht seine Position.»

Ronaldo gilt als das grosse Idol von Mbappé. «Wenn ich bei Real wäre, würde ich ihm beibringen, wie man als Nummer neun spielt. Ich war ursprünglich kein Stürmer, aber ich habe mich an diese Position angepasst», erklärt der Portugiese. «Mbappé hat die Qualitäten, um erfolgreich zu sein. Ich sage den Real-Fans: Passt auf den Jungen auf. Mbappé ist sehr gut, Real Madrid muss ihm helfen und ihn schützen.»

Kehrt Ronaldo noch einmal nach Europa zurück?

CR7 wurde bei den Königlichen selbst zur Ikone, verliess den Klub 2018 aber überraschend zu Juventus Turin und lässt seine Karriere nun in Saudi-Arabien bei Al-Nassr ausklingen. Der bald 40-Jährige schliesst eine Real-Rückkehr aber nicht aus – in welcher Form auch immer.

Auch mit bald 40 Jahren noch voll im Saft: Cristiano Ronaldo hat in dieser Saison bei Al-Nassr in 25 Pflichtspielen 23 Tore erzielt. Keystone

«Ich kommuniziere immer noch gelegentlich mit Florentino (Real-Präsident, Anm. d. Red.) und würde nicht ausschliessen, eines Tages zurückzukehren, um an etwas Besonderem teilzuhaben», sagt er. Sein Vertrag bei Al-Nassr läuft noch bis im Sommer. Über ein mögliches Karriereende meint der Superstar: «Ich könnte heute aufhören, und ich würde es nicht bedauern, aber es wäre schade, weil ich immer noch den Unterschied ausmachen kann.»

In jungen Jahren fast zu Barça gewechselt

Wer weiss, vielleicht kommt es im Sommer tatsächlich zu einer sensationellen Real-Rückkehr – und Ronaldo kann Mbappé beibringen, wie man «als Stürmer richtig spielt». Um ein Haar wäre Ronaldo einst allerdings zum grossen Rivalen der Madrilenen gewechselt.

«Ich hätte bei Barcelona spielen können. Ich war mit jemandem aus dem Verein in Kontakt, der mich verpflichten wollte, aber es ist nicht dazu gekommen», verrät Ronaldo. Vor seinem Wechsel von Sporting Lissabon zu Manchester United gab es auch Interesse von Barça. «Sie wollten mich im nächsten Jahr verpflichten, aber Manchester war schneller.»