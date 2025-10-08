Ronaldos Vermögen soll die Milliardengrenze geknackt haben. KEYSTONE

Cristiano Ronaldo hat einen neuen Mega-Vertrag mit dem saudischen Verein Al-Nassr unterzeichnet. Damit ist der Portugiese gemäss «Bloomberg» offiziell der erste Fussball-Milliardär.

Der 40-jährige Portugiese hat im Sommer einen neuen Vertrag bei Saudi-Klub Al-Nassr unterschrieben, der ihm bis 2027 rund 600 Millionen Franken einbringen soll.

Mit 1,4 Milliarden Dollar übersteigt das geschätzte Vermögen Ronaldos jenes von Lionel Messi und Roger Federer. Mehr anzeigen

Im Sommer hat Cristiano Ronaldo seinen Vertrag bei Al-Nassr in der saudischen Pro League bis 2027 verlängert. Das neue Arbeitspapier soll gemäss «Bloomberg» etwa 400 Millionen Dollar wert sein – und das alles steuerfrei.

Gemäss dem US-amerikanischen Wirtschaftsmagazin ist aus dem in armen Verhältnissen aufgewachsenen Portugiesen damit der erste Fussball-Milliardär geworden.

Ronaldo lässt Messi und Federer hinter sich

Die Zeitschrift hat Ronaldo nämlich als ersten Kicker in den Milliardärsklub aufgenommen und schätzt sein Vermögen aktuell auf 1,4 Milliarden Dollar. Damit lässt der 40-Jährige auch seinen langjährigen Erzrivalen Lionel Messi hinter sich.

Der Argentinier soll gemäss «Bloomberg» bislang rund 600 Millionen Dollar in Lohnsummen kassiert haben, besitzt aber unter anderem auch Umsatzbeteiligungsverträge mit Apple und Adidas.

Ronaldo soll in Saudi-Arabien deutlich mehr verdienen als Messi in der US-amerikanischen MLS. Zudem streicht der Portugiese seinen Lohn gemäss «Bloomberg» steuerfrei ein. Das lässt ihn in der Liste der reichsten Sportler sogar an Tennis-Ikone Roger Federer vorbeiziehen, dessen Vermögen das Magazin aktuell auf rund 1,3 Milliarden Dollar schätzt.