  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sogar Federer ist geschlagen Ronaldo wird erster Fussball-Milliardär

Tobias Benz

8.10.2025

Ronaldos Vermögen soll die Milliardengrenze geknackt haben.
Ronaldos Vermögen soll die Milliardengrenze geknackt haben.
KEYSTONE

Cristiano Ronaldo hat einen neuen Mega-Vertrag mit dem saudischen Verein Al-Nassr unterzeichnet. Damit ist der Portugiese gemäss «Bloomberg» offiziell der erste Fussball-Milliardär.

Tobias Benz

08.10.2025, 19:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Cristiano Ronaldo ist vom US-Wirtschaftsmagazin «Bloomberg» als erster Fussballer in die Milliardärsliste aufgenommen worden.
  • Der 40-jährige Portugiese hat im Sommer einen neuen Vertrag bei Saudi-Klub Al-Nassr unterschrieben, der ihm bis 2027 rund 600 Millionen Franken einbringen soll.
  • Mit 1,4 Milliarden Dollar übersteigt das geschätzte Vermögen Ronaldos jenes von Lionel Messi und Roger Federer.
Mehr anzeigen

Im Sommer hat Cristiano Ronaldo seinen Vertrag bei Al-Nassr in der saudischen Pro League bis 2027 verlängert. Das neue Arbeitspapier soll gemäss «Bloomberg» etwa 400 Millionen Dollar wert sein – und das alles steuerfrei. 

Gemäss dem US-amerikanischen Wirtschaftsmagazin ist aus dem in armen Verhältnissen aufgewachsenen Portugiesen damit der erste Fussball-Milliardär geworden.

Ronaldo lässt Messi und Federer hinter sich

Die Zeitschrift hat Ronaldo nämlich als ersten Kicker in den Milliardärsklub aufgenommen und schätzt sein Vermögen aktuell auf 1,4 Milliarden Dollar. Damit lässt der 40-Jährige auch seinen langjährigen Erzrivalen Lionel Messi hinter sich.

Der Argentinier soll gemäss «Bloomberg» bislang rund 600 Millionen Dollar in Lohnsummen kassiert haben, besitzt aber unter anderem auch Umsatzbeteiligungsverträge mit Apple und Adidas.

Ronaldo soll in Saudi-Arabien deutlich mehr verdienen als Messi in der US-amerikanischen MLS. Zudem streicht der Portugiese seinen Lohn gemäss «Bloomberg» steuerfrei ein. Das lässt ihn in der Liste der reichsten Sportler sogar an Tennis-Ikone Roger Federer vorbeiziehen, dessen Vermögen das Magazin aktuell auf rund 1,3 Milliarden Dollar schätzt.

Diese Top-Sportler traten jung zurück

Diese Top-Sportler traten jung zurück

Titelsammler, Weltmeister, Olympiasiegerinnen. Sechs Athletinnen und Athleten, die viel zu früh zurücktraten.

23.03.2022

Meistgelesen

Bundesgericht fällt Urteil – Behindertes Mädchen muss in die Sonderschule
Beatrice Egli zeigt sich emotional – und packt über ihr Liebensleben aus
Dieses Lied von Lady Gaga hast du jahrelang falsch verstanden
Junge Frau gibt sich als die vermisste Maddie aus
Selenskyj verweist auf hohe russische Verluste bei Pokrowsk

Fussball-News

WM-Qualifikation. Ägypten als 19. Team für die 2026 qualifiziert

WM-QualifikationÄgypten als 19. Team für die 2026 qualifiziert

Europa Cup. YB-Frauen auf Achtelfinalkurs

Europa CupYB-Frauen auf Achtelfinalkurs

Ex-Bundesliga-Star mit Nierenleiden. Ivan Klasnic: «Wer weiss, wie lange ich noch leben werde»

Ex-Bundesliga-Star mit NierenleidenIvan Klasnic: «Wer weiss, wie lange ich noch leben werde»

Eberl will für 2026 aufrüsten. Trotz Traumstart: Bayern plant Transferoffensive für nächste Saison

Eberl will für 2026 aufrüstenTrotz Traumstart: Bayern plant Transferoffensive für nächste Saison

Mit Ernährungsberater zurück in Nati-Startelf. Elvedi: «Ich fühlte mich nicht mehr wohl in meinem Körper»

Mit Ernährungsberater zurück in Nati-StartelfElvedi: «Ich fühlte mich nicht mehr wohl in meinem Körper»