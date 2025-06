Cristiano Ronaldo hebt zum zweiten Mal den Nations-League-Pokal in die Höhe. KEYSTONE

Fussball-Weltstar Cristiano Ronaldo schlägt auch mit 40 Jahren noch mal zu – und wird nach dem Penalty-Krimi im Nations-League-Finale emotional. Auch mit Blick auf die WM dürfte ihn der Titel beflügeln.

DPA, Andreas Lunghi dpa

Cristiano Ronaldo kostete den Triumph voll aus. «Ich habe viele individuelle Titel gewonnen, aber es gibt nichts Besseres, als mit Portugal zu gewinnen», sagte der Fussball-Weltstar nach Portugals dramatischem Sieg im Finale der Nations League. Im Elfmeterschiessen hatte sich das Team von Trainer Roberto Martínez am Sonntagabend in München gegen Spanien durchgesetzt.

Für Ronaldo ist es der dritte Titel mit dem Nationalteam nach dem Gewinn der Europameisterschaft 2016 und der Nations League 2019. Diesen Titel widmet er der aktuellen Mannschaft: «Diese Generation hat es verdient, einen Titel in dieser Grössenordnung zu gewinnen.»

Tränen der Freude nach dem Krimi

Die vieldiskutierte Frage, was er Portugals Auswahl noch geben kann, hat der 40-Jährige bei diesem Final-Four-Turnier eindrucksvoll beantwortet. Beim 2:1 im Halbfinale gegen Gastgeber Deutschland hatte er das Siegtor erzielt, im Endspiel gegen Spanien das zwischenzeitliche 2:2. Ronaldo habe eine «massgebliche Rolle» gespielt bei diesem Triumph, erklärte Coach Martínez.

Das Elfmeterschiessen hatte der kurz vor der Verlängerung ausgewechselte Ronaldo als Edelfan von der Seitenlinie aus verfolgt. Phasenweise konnte der fünfmalige Weltfussballer gar nicht hinsehen. Nachdem die Entscheidung gefallen war, durchlebte er verschiedenste Emotionen. Erst weinte Ronaldo Tränen der Freude, dann schulterte er lässig den Silberpokal und spazierte damit zu den Teamkollegen, dann wuchtete er ihn Richtung Nachthimmel.

Fernandes bringt den Pokal vorbei

Als Portugals Kapitän und Rekordtorschütze später zu den Journalisten sprach, brachte ihm Mitspieler Bruno Fernandes die Trophäe vorbei und stellte sie neben die Mikrofone auf dem Tisch vor dem Superstar.

Auf seine Zukunft angesprochen, sagte Ronaldo nach dem Spiel: «Ich denke immer kurzfristig. Jetzt gilt es, mich gut zu erholen. Ich habe mir während dem Warm-up eine kleine Verletzung zugezogen und sie wurde immer schlimmer.» Er habe aber für das Nationalteam weiter gemacht. «Ich bin glücklich.»

Viel verraten wollte er kurz nach dem Triumph nicht. In den letzten Tagen wurde ein Verbleib bei Al-Nassr FC in Saudi-Arabien, wo Ronaldos Vertrag am Monatsende ausläuft, wahrscheinlicher: «Es wird sich nichts ändern», zitierte das portugiesische Sport-Portal «Ojogo» den 40-Jährigen.

Ans Aufhören dürfte Ronaldo bestimmt nicht denken. Im Gegenteil. Dieser Titelgewinn dürfte ihn und die Portugiesen zusätzlich beflügeln – auch mit Blick auf die WM in den USA, Kanada und Mexiko im kommenden Jahr.

