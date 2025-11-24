  1. Privatkunden
England Rot im Old Trafford wegen Tätlichkeit gegen den Teamkollegen

SDA

24.11.2025 - 23:07

Evertons Routinier Idrissa Gueye mit der Ohrfeige gegen Teamkollege Michael Keane
Evertons Routinier Idrissa Gueye mit der Ohrfeige gegen Teamkollege Michael Keane
Keystone

Das Spiel zwischen Manchester United und Everton bot ein kurioses Highlight. Der Senegalese Idrissa Gueye sah in der 13. Minute die Rote Karte – nach einer Tätlichkeit gegen einen Everton-Mitspieler.

Keystone-SDA

24.11.2025, 23:07

Der 36-jährige Routinier Gueye verlor nach einem Ballverlust seiner Mannschaft in der Nähe des eigenen Strafraums die Nerven und legte sich mit Verteidiger Michael Keane an. Die beiden Teamkollegen lieferten sich ein Gerangel, das der Schiedsrichter mit dem Platzverweis gegen Gueye beendete. Danach musste der entnervte Rotsünder, der über 100 Länderspiele bestritten hat, von zwei anderen Teamkollegen recht energisch vom Platz geleitet werden.

Auch bemerkenswert: Everton, dessen Captain Seamus Coleman kurz vor dem Zwischenfall mit Gueye wegen einer Verletzung ausgewechselt werden musste, gewann das Premier-League-Spiel im Old Trafford mit 1:0. Kiernan Dewsbury-Hall traf in der 29. Minute zum Sieg.

