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Mit 78 Jahren Roy Hodgson Trainer von Bristol City

SDA

27.3.2026 - 14:06

Roy Hodgson ist im Alter von 78 Jahren nochmals als Trainer tätig.
Roy Hodgson ist im Alter von 78 Jahren nochmals als Trainer tätig.
Bild: Keystone

Roy Hodgson tritt mit 78 Jahren nochmals ein Traineramt an. Der einstige Schweizer Nationalcoach ersetzt beim englischen Zweitligisten Bristol City den freigestellten Österreicher Gerhard Struber.

Keystone-SDA

27.03.2026, 14:06

27.03.2026, 14:24

Der 49-jährige Struber, der zuvor bei Salzburg und beim 1. FC Köln tätig war, hatte den Posten beim Verein aus der Championship erst im vergangenen Sommer übernommen. Bristol City liegt derzeit in der Rangliste auf Platz 16 unter 24 Teams.

Hodgson tritt die Nachfolge des Salzburgers interimsmässig an. Seine letzte Station war bis vor zwei Jahren Crystal Palace. Bei Bristol City hatte er schon einmal gearbeitet, nämlich Anfang der Achtzigerjahre zu Beginn seiner langen Trainer-Laufbahn.

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