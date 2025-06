Albion Rrahmani, der Stürmer von Sparta Prag, schiesst für Kosovo drei Tore im Testspiel gegen die Komoren (Archivbild) Keystone

Kosovo, in der WM-Qualifikation Gegner der Schweiz, gewinnt auch sein zweites Juni-Testspiel. Gegen die Komoren resultiert ein 4:2-Heimsieg.

Die Komoren stehen zwar nur auf Platz 105 der Weltrangliste, dürfen aber von einer Teilnahme an der WM 2026 in Nordamerika träumen. Nach sechs Spielen belegen sie in ihrer Sechsergruppe mit drei Punkten Rückstand auf Ghana den 2. Platz.

In Pristina legte das Nationalteam des afrikanischen Inselstaats vor, gab dann aber das Spieldiktat ab. Kosovos Matchwinner war Albion Rrahmani. Der 24-jährige Stürmer von Sparta Prag, der bereits beim 5:2 gegen Armenien am vergangenen Freitag doppelt traf, schoss gegen die Komoren sogar drei Tore. Beim Nationalteam mit dem ehemaligen FCZ-Trainer Franco Foda kamen die Super-League-Spieler Donat Rrudhani (Luzern) und Bledian Krasniqi (Zürich) zum Einsatz.

Am 5. September eröffnet die Schweiz die WM-Qualifikation mit dem Heimspiel gegen Kosovo in Basel.