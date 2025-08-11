Ruben Vargas: «Die Maler-Lehre war eine sehr schöne Erfahrung» 05.08.2025

Heute trifft Rubén Vargas für Sevilla und die Nati – doch angefangen hat alles mit Farbe und Pinsel: Für blue Sport blickt er zurück auf harte Lehrjahre und grosse Träume.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rubén Vargas begann seine Karriere mit einer Maler-Lehre, die ihn körperlich forderte und zugleich in seinem Fussball-Traum bestärkte.

Der heutige Sevilla-Profi durchlief beim FC Luzern eine schwierige Jugendzeit, schaffte aber mit viel Willen den Durchbruch – Höhepunkt war sein EM-Tor 2024 gegen Italien.

Trotz schmerzhaften Erlebnissen im Elfmeterschiessen will Vargas auch künftig Verantwortung übernehmen und strebt mit der Nati die WM-Qualifikation 2026 an. Mehr anzeigen

Rubén Vargas erlebt in seinem Heimatdorf Adligenswil bei Luzern eine schöne Kindheit – vor allem draussen trifft man Klein-Rubén an. Dafür hält sich sein Interesse am Schulunterricht in Grenzen. Kein Wunder, schliesslich muss man ja die ganze Zeit drinnen ruhig sitzen. Für bewegungsfreudige Kinder keine einfache Aufgabe. Nach neun Jahren Schule macht Vargas eine Maler-Lehre.

«Nach der Schule wollte ich einen Beruf lernen. Mein Stiefvater ist Schreiner und er kannte den Betrieb des Malergeschäfts. Ich habe mit ihnen gesprochen und gefragt, ob sie mich unterstützen würden, damit ich in alle Trainings gehen kann», erinnert sich der heutige Nati-Star im Interview mit blue Sport Chefredaktor Andy Böni und ergänzt: «Das war eine sehr schöne Erfahrung für mich. Und auch eine extra Motivation, dass ich das mit dem Fussball wirklich machen möchte.»

Der harte Arbeitsalltag auf der Baustelle hat ihn nicht abgeschreckt: «Ich wollte etwas Körperliches machen. Ich bin nicht derjenige gewesen, der ruhig lange in einem Raum sitzen konnte.» Wie das Leben als Maler konkret aussah? «In der Sommerzeit war ich um halb 8 auf der Baustelle und habe bis um halb 4 gearbeitet. Dann bin ich direkt ins Training und anschliessend wieder nach Hause», fasst Vargas zusammen.

Und wie hat Vargas jeweils das Feierabend-Bier umdribbelt? «Die haben natürlich gewusst, dass ich ein Ziel vor Augen habe», so Vargas. Daher habe man ihn auch nicht dazu gedrängt. Kontakt zu den Leuten von der Baustelle habe er nur noch gelegentlich. «Aber ich versuche natürlich auch, wenn ich in die Schweiz komme, den Malerbetrieb zu besuchen. Es gibt immer noch Leute, die immer noch dort sind», erzählt er.

Ruben Vargas gab im Sommer 2017 als 19-Jähriger für Luzern sein Debüt. KEYSTONE

Mittlerweile ist der 26-Jährige ein gestandener Fussball-Profi, der es ins Ausland geschafft hat. Vargas ist beim FC Sevilla unter Vertrag. Eine Wand könnte er aber immer noch fachmännisch streichen, so Vargas. «Aber bis jetzt hat es sich noch nicht ergeben, dass ich den Pinsel nochmals in die Hand nehmen musste.»

Italien-Tor ein Traum

Seine Karriere startete beim FC Luzern, wo er mit Ausnahme von einem Intermezzo in Kriens auch die Juniorenabteilung durchlief. Beim FCL-Nachwuchs stand Vargas nach eigener Aussage aber ein paar Mal vor dem Aus: «Meine Jugendzeit war nicht so einfach. Ich war vor allem von meiner körperlichen Stärke hintendrein. Darum war es für mich sehr schwierig, mich durchzusetzen.»

«Mit 12, 13, 14 war meine schwierigste Zeit im Fussball», blickt Vargas zurück, der bis zur U17 nie einen Stammplatz hatte. «Ich habe nie aufgeben und immer an meine Chance geglaubt. Es ist natürlich schön, dass es sich so ausgezahlt hat.»

Vargas: «Italien-Tor bei der EM ist etwas, was du dir nur erträumen kannst» 05.08.2025

In der Tat hat der wirblige Flügelstürmer schon einige tolle Sachen als Fussballer erlebt. Das Highlight seiner Karriere war das Tor gegen Italien bei der EM 2024. «In so einem Turnier gegen Italien in der Endrunde spielen und dann so ein Tor schiessen zu können, ist etwas, was du dir nur erträumen kannst.»

Nach dem Sieg gegen den Titelverteidiger trifft die Schweiz im Viertelfinale auf England – und scheitert im Elfmeterschiessen. «Es tut weh, dass wir so aus einem Turnier ausgeschieden sind», resümiert Vargas. Sie hätten ein sehr gutes Spiel gemacht gegen einen «Gegner mit enormer Qualität», das mache die Sache «umso bitterer», ergänzt er.

Wieder zum Penalty antreten – auch bei einer WM

Schon bei der EM 2021 versagen den Nati-Spielern im Duell gegen Spanien im Elfer-Krimi die Nerven. Auch Vargas selbst verschiesst einen der Penaltys. Thiago tröstet den weinenden Vargas – das Bild geht um die Welt.

Soanien-Star Thiago Alcantara (l.) tröstet Ruben Vargas. KEYSTONE

«Es sind Erinnerungen, die man natürlich hat. Penaltys verschiessen ist eigentlich nie schön. Es war auch eine Erfahrung, die ich als junger Spieler machen musste. Aber ich war immer einer, der gerne Penaltys schoss. Von daher würde ich es wieder machen», betont Vargas.

Auch beim nächsten Turnier, der WM 2026? Natürlich müsse man versuchen, die Spiele vorher zu entscheiden, damit es kein Penaltyschiessen gebe. «Aber wenn es so ist und ich auf dem Feld bin, würde ich natürlich antreten», sagt Vargas.

Um in den USA, Kanada und Mexiko nächstes Jahr dabei zu sein, muss man zuerst die Qualifikationsgruppe mit Schweden, Slowenien und dem Kosovo überstehen.

Die Vergangenheit habe gezeigt, dass auch die vermeintlichen kleineren Mannschaften immer besser werden und es nicht mehr so einfach ist, sich zu qualifizieren, so Vargas. «Es werden Spiele sein, bei denen wir alle 100 Prozent geben müssen», findet der 52-fache Internationale.

