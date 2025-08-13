Rubén Vargas: «Mein Vater wollte, dass ich Baseball spiele» 05.08.2025

Rubén Vargas wuchs zwischen Schweizer Ordnung und karibischer Lebensfreude auf. Sein Vater träumte von Baseball, doch Vargas entschied sich für den Fussball – und ist heute Stammspieler in der Nati.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rubén Vargas wuchs in einem sehr sportlich geprägten Umfeld auf. Er entschied sich trotz des Wunsches seines Vaters gegen Baseball – und für Fussball.

Nach der Trennung der Eltern genoss Vargas die enge Verbindung zur ganzen Patchwork-Familie. Bei der letzten WM gab ihm dies viel Kraft. Mehr anzeigen

Der Vater von Rubén Vargas spielte Baseball und war Golflehrer, die Mutter war EM-Teilnehmerin im Trampolinspringen. «Ich bin als sportliches Kind aufgewachsen und dadurch mit sehr vielen Sportarten in Kontakt gekommen: Ich habe Golf gespielt, Baseball gespielt, Fussball gespielt. Aber ich wusste, dass ich mich irgendwann entscheiden muss, was ich machen will», erzählt er im Interview mit blue Sport Chefredaktor Andy Böni.

Vargas: «Fussball hat am meisten Spass gemacht und mich einfach gepackt. Auch, weil in der Schule – vor allem in der Pause – immer alle gespielt haben.»

Sein Vater hingegen hätte lieber gesehen, wenn sein Sohn auf Baseball gesetzt hätte. Aber in der Schweiz sei es im Gegensatz zu den USA oder Kanada nicht so einfach, es im Baseball weit zu bringen, erläutert der heute 26-Jährige. «Ich habe mit ihm das besprochen und gesagt, dass ich Fussball spielen möchte.»

Patchwork-Familie als Kraftquelle

Früher sei er fast «jedes Jahr» in der Dominikanischen Republik gewesen. «Es war natürlich auch eine Erfahrung, die ich machen konnte. Die Kultur, ich habe auch noch die Familie dort. Es ist ein wunderschönes Land. Ich würde gerne wieder einmal gehen», meint Vargas.

Vor allem die Lebensfreude der Leute in der Karibik hat es ihm angetan: «Alle sind sehr froh und positiv. Auch sehr sportbegeistert, Baseball ist die Sportart Nummer 1», sagt Vargas und ergänzt: «Es ist anders als in der Schweiz.»

Grossen Support in Katar von der ganzen Familie . Screenshot Instagram/iamrubenvargas

Von der Mentalität her habe er von beiden Elternseiten und Kulturen etwas mitgenommen: «Die Spielfreude auf dem Platz habe ich von meinem Vater. Die disziplinarischen Sachen habe ich von meiner Mutter – auch das Ruhige.»

Die Eltern trennten sich, als Rubén noch klein war. Seine Mutter fand einen neuen Partner, der ihn und seinen Bruder Manuel ebenfalls schnell ins Herz schloss. So unterstützte ihn an der WM 2022 in Katar gleich eine grosse Patchwork-Familie: Vater, Mutter, Bruder sowie der Stiefvater mit Tochter und Sohn aus erster Ehe.

«Es ist natürlich sehr schön – auch für mich. Wenn ich an solchen Turnieren bin und die ganze Familie ist dort, gibt mir das sehr viel Kraft» betont der Sevilla-Profi. «Ich finde es sehr gut, wie meine Eltern das so gut managen. Es ist einfach schön, dass wir alle immer noch sehr verbunden sind», resümiert der Nati-Star.

Der Talk in voller Länge