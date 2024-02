Erling Haaland wird von seinen Mitspielern geherzt nach seinem Doppelpack Keystone

Nach einmonatiger Absenz kommt Manuel Akanji in der 24. Premier-League-Runde eine knappe Stunde für Manchester City zum Einsatz.

Der Zürcher Innenverteidiger sieht nach seiner Auswechslung wie Erling Haaland den 2:0-Heimsieg gegen Everton sichert.

Akanji hatte am 7. Januar im Cup seinen bislang einzigen Kurzeinsatz in diesem Jahr gehabt. Damals fiel er schon nach wenigen Minuten und einem harten Tackling verletzt aus. Sein Comeback verlief siegreich, weil Haaland in den letzten 20 Minuten zweimal traf (71. und 85.).

Dank dem zehnten Sieg in Folge seit Mitte Dezember bleibt Manchester City in der Tabelle am Leader FC Liverpool dran. Das Team von Jürgen Klopp verteidigte seinen Zwei-Punkte-Vorsprung dank dem 3:1-Heimsieg gegen Zeki Amdounis Burnley. Diogo Jota, Luis Diaz und Darwin Nuñez trafen für die Liverpooler.

sda