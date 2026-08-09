So hat sich Michael Frey sein erstes Spiel für seinen neuen alten Klub Royal Antwerpen vorgestellt. Der 32-jährige Berner trifft im ersten Spiel nach der Rückkehr gleich doppelt.

Nach seinem Abgang bei den Grasshoppers blüht Michael Frey an alter Wirkungsstätte in Belgien wieder auf

Frey erzielte beim 2:1-Sieg zum Auftakt in die belgische Meisterschaft gegen Beveren in der 62. Minute den Ausgleich und drehte die Partie mit seinem zweiten Tor vier Minuten vor dem Ende.

Der Stürmer lief bereits von 2021 bis 2023 für Antwerpen auf, wo ihm in 69 Spielen 33 Tore gelangen. In der Rückrunde der vergangenen Saison spielte Frey für die Grasshoppers. Den bis zum Juni 2028 gültigen Vertrag mit dem Rekordmeister löste der frühere Schweizer Junioren-Nationalspieler vorzeitig auf.