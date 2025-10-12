  1. Privatkunden
Nach Pleite gegen Albanien Rücktritt von Serbiens Nationaltrainer Stojkovic

SDA

12.10.2025 - 08:24

Hat nach Niederlage gegen Albanien genug: Serbiens Nationaltrainer Dragan Stojkovic trat nach dem Spiel am Samstagabend zurück
Hat nach Niederlage gegen Albanien genug: Serbiens Nationaltrainer Dragan Stojkovic trat nach dem Spiel am Samstagabend zurück
Keystone

Der serbische Nationaltrainer Dragan Stojkovic erklärt nach der 0:1-Heimniederlage gegen Albanien in der Qualifikation für die Fussball-WM 2026 seinen Rücktritt.

Keystone-SDA

12.10.2025, 08:24

12.10.2025, 09:03

«Diese Niederlage hätte nicht passieren dürfen, und ich übernehme die Verantwortung dafür», sagte Stojkovic auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in Leskovac. «Ich bin hier, um mich den Konsequenzen zu stellen.» Das Ergebnis sei «wirklich schlecht, damit habe ich nicht gerechnet», stellte er fest.

Er fügte hinzu, dass er seinen Rücktritt dem Präsidenten und dem Generalsekretär des serbischen Verbands übergeben habe. «Ich werde nicht nach Andorra reisen, um die Mannschaft zu betreuen.» Dort bestreite Serbien am Dienstag sein nächstes Qualifikationsspiel. Es belegt in der Gruppe K hinter England und Albanien nur den 3. Platz.

Der 60-jährige ehemalige Mittelfeldspieler Stojkovic leitete die serbische Mannschaft seit 2021.

Sonnensturm im Anflug? Erde erreicht wieder gefährliches Aktivitätsmaximum
Zu schön, um harmlos zu sein – die glitzernde Verführung der rechten Frauenwelt
Trump lässt Zollstreit eskalieren – China droht mit Vergeltung

Meier mit Tor gegen Tampa Bay Lightning

Meier mit Tor gegen Tampa Bay Lightning

12.10.2025

Hischier trifft gegen Tampa Bay Lightning

Hischier trifft gegen Tampa Bay Lightning

12.10.2025

Suter trifft gegen die Calgary Flames

Suter trifft gegen die Calgary Flames

12.10.2025

