Hat nach Niederlage gegen Albanien genug: Serbiens Nationaltrainer Dragan Stojkovic trat nach dem Spiel am Samstagabend zurück Keystone

Der serbische Nationaltrainer Dragan Stojkovic erklärt nach der 0:1-Heimniederlage gegen Albanien in der Qualifikation für die Fussball-WM 2026 seinen Rücktritt.

«Diese Niederlage hätte nicht passieren dürfen, und ich übernehme die Verantwortung dafür», sagte Stojkovic auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in Leskovac. «Ich bin hier, um mich den Konsequenzen zu stellen.» Das Ergebnis sei «wirklich schlecht, damit habe ich nicht gerechnet», stellte er fest.

Er fügte hinzu, dass er seinen Rücktritt dem Präsidenten und dem Generalsekretär des serbischen Verbands übergeben habe. «Ich werde nicht nach Andorra reisen, um die Mannschaft zu betreuen.» Dort bestreite Serbien am Dienstag sein nächstes Qualifikationsspiel. Es belegt in der Gruppe K hinter England und Albanien nur den 3. Platz.

Der 60-jährige ehemalige Mittelfeldspieler Stojkovic leitete die serbische Mannschaft seit 2021.