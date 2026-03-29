Der rumänische Nationaltrainer Mircea Lucescus leidet an einer schweren Herzrhythmusstörung Keystone

Der rumänische Nationaltrainer Mircea Lucescu erleidet Medienberichten zufolge einen Zusammenbruch und wird in Bukarest wegen einer schweren Herzrhythmusstörung behandelt.

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Der Rumänische Fussballverband (FRF) bemühte sich vergeblich um eine Absage des Länderspiels am Dienstag in Bratislava gegen die Slowakei. Nun übernimmt Co-Trainer Ionel Gare die Betreuung der Mannschaft.

Laut FRF fühlte sich Lucescu beim letzten Training vor der Abreise unwohl. Anwesende Ambulanzteams leisteten Erste Hilfe und brachten ihn in stabilem Zustand ins Spital.

Lucescu hatte das Amt als rumänischer Nationaltrainer im Sommer 2024 erneut übernommen, nachdem er es schon von 1981 bis 1986 innegehabt hatte. 1984 führte er Rumänien zur EM. Danach war er unter anderem als Trainer bei Inter Mailand tätig.