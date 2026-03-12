Ryan Fosso möchte künftig für das Nationalteam von Kamerun spielen (Archivbild) Keystone

Der ehemalige Schweizer U21-Nationalspieler Ryan Fosso will künftig für Kamerun auflaufen. Der Schweizerische Fussballverband bestätigt gegenüber Keystone-SDA den Verbandswechsel des 23-Jährigen.

Keystone-SDA SDA

Fosso durchlief die Juniorenstufen bei den Young Boys. Seine ersten Profistationen waren Vaduz sowie Fortuna Sittard in den Niederlanden, ehe er im Januar zum österreichischen Klub Sturm Graz wechselte. Beim derzeitigen Tabellenführer stand der zentrale Mittelfeldspieler bislang fünfmal in der Startaufstellung.

Im Rahmen der EM-Qualifikation kam Fosso im Herbst 2024 zu drei Einsätzen für die Schweizer U21.

Kamerun erlebte im vergangenen Jahr eine grosse Enttäuschung, da die Qualifikation für die WM 2026 verpasst wurde. Die «unbezähmbaren Löwen» belegten in ihrer Gruppe hinter Kap Verde den 2. Platz und scheiterten anschliessend in den Playoffs an der Nationalmannschaft der DR Kongo.