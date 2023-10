Xherdan Shaqiri verpasst mit Chicago Fire die Playoffs IMAGO/USA TODAY Network

Chicago Fire unterliegt im letzten Spiel der regulären Saison New York City mit 0:1. Damit verpasst das Team von Xherdan Shaqiri den erhofften Platz in den Playoffs.

Chicago hätte einen klaren Sieg benötigt, um im letzten Moment doch noch unter die ersten neun Mannschaften der Eastern Conference vorzustossen. Doch die heimischen New Yorker hielten entschlossen dagegen. Das einzige Tor der Partie erzielte der 19-jährige Argentinier Julian Fernandez in der 64. Minute. Shaqiri, der durchspielte, wie auch der kurz nach dem Gegentor eingewechselte Maren Haile-Selassie konnten am Spielstand nichts mehr ändern.

Mit 40 Punkten hat Chicago nur einen Zähler mehr gesammelt als im Vorjahr. Der Klub, bei dem der Basler Georg Heitz seit knapp vier Jahren als Sportchef amtet, wartet weiter auf die erste Playoff-Teilnahme seit 2017.

sda