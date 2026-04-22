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Hiobsbotschaft für Bayern-Profi Saisonende und WM-Aus für Serge Gnabry

SDA

22.4.2026 - 19:03

Serge Gnabry verpasst mit Deutschland sein zweites grosses Turnier in Folge
Serge Gnabry verpasst mit Deutschland sein zweites grosses Turnier in Folge
Keystone

Deutschland muss an der WM im Sommer ohne Serge Gnabry auskommen. Der Offensivspieler von Bayern München fällt für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko aufgrund einer Adduktorenverletzung aus.

Keystone-SDA

22.04.2026, 19:03

22.04.2026, 19:25

«Wie der Rest des Landes werde ich die Jungs von zuhause unterstützen», bestätigte Gnabry auf Instagram sein WM-Aus. Der 30-Jährige galt beim deutschen Meister Bayern München in dieser Saison als gesetzt. In 37 Pflichtspielen steuerte er zehn Toren und elf Vorlagen bei.

Die Verletzung zog sich Gnabry im Abschlusstraining vor dem 4:2-Sieg am Sonntag gegen den VfB Stuttgart zu. Bei einer Torschussübung erlitt er einen folgenschweren Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel.

Damit verpasst der Flügelspieler bereits sein zweites grosses Turnier verletzungsbedingt, nachdem er wegen eines Muskelbündelrisses schon für die Heim-EM 2024 hatte Forfait erklären müssen.

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