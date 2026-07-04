Du hast die letzten WM-Sechzehntelfinals in der Nacht auf Samstag verschlafen? Wir sagen dir, was du verpasst hast.

Das hast du in der Nacht verpasst Salah mit Panenka gegen Goalie-Joker ++ Messi zaubert ++ Kapverdier läuft nach Traumtor auf Tribüne

Messi zaubert schon wieder

Lionel Messi ist nicht zu bremsen. Der 39-Jährige trifft auch im vierten WM-Spiel und markiert gegen Kap Verde bereits sein siebtes Turniertor. Mit seinem insgesamt 20. WM-Tor beweist der Ausnahmekönner seine Klasse einmal mehr.

00:06 Messi zaubert auch gegen Kap Verde und schiesst Argentinien in Führung

Kap Verde schockt Argentinien mit Traumtor

Doch der Aussenseiter lässt sich davon nicht entmutigen, schlägt zurück und zwingt den amtierenden Weltmeister schliesslich gar in die Verlängerung. Auch da gerät Kap Verde in Rücklage – und meldet sich mit einem Traumtor tatsächlich ein zweites Mal zurück. Der 23-jährige Sidny Lopes Cabral schlenzt den Ball in der 103. Minute in den oberen rechten Torwinkel – und läuft danach zum Jubeln bis auf die Tribüne. Genützt hat es am Ende nichts: Kap Verde muss sich dem Titelverteidiger nach heroischem Kampf mit 2:3 geschlagen geben.

00:06 Kap Verde schockt Argentinien mit Traumtor in der Verlängerung

Sidny Lopes Cabral stürmt nach seinem Treffer auf die Tribüne. AP

Der Torhüter-Joker sticht nicht

Australien rettet sich gegen Ägypten ins Penaltyschiessen. Kurz vor Ablauf der Verlängerung hat Australiens Trainer Tony Popovic eine zündende Idee. Er wechselt extra fürs anstehende Elfmeterschiessen den erfahrenen Torhüter Mathew Ryan für den bis dahin starken Patrick Beach ein.

Doch der Poker geht nicht auf. Von vier ägyptischen Elfmetern hält Ryan keinen einzigen. Beim Versuch von Superstar Mohamed Salah wird der 34-Jährige sogar noch vorgeführt. Der Ägypter chipt den Ball nämlich mit einem Panenka in die Mitte des Tores und lächelt dem Torhüter anschliessend verschmitzt zu.