Der dreifache Schweizer Internationale Stefan Gartenmann verlässt den ungarischen Rekordmeister Ferencvaros Budapest nach zwei Saisons und wechselt nach Italien.

Der dreifache Schweizer Internationale Stefan Gartenmann verlässt den ungarischen Rekordmeister Ferencvaros Budapest nach zwei Saisons und wechselt nach Italien. Der 29-jährige Innenverteidiger schloss sich mit einem Zweijahresvertrag Sampdoria Genua aus der Serie B an.

Aufgrund einer Knieverletzung hat Gartenmann seit Anfang November kein Spiel mehr bestritten. Der Enkel eines Grossvaters aus dem Thurgau wuchs in Dänemark und durchlief sämtliche dänischen Nachwuchsauswahlen, ehe er im letzten Jahr den Nationenwechsel vollzog. Im März 2025 bestritt Gartmann sein erstes von drei Länderspielen für die Schweiz.