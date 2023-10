San Marino schiesst selten Tore. Beim EM-Quali-Spiel gegen Dänemark trifft der Kleinstaat zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Die Freude über den Treffer kennt keine Grenzen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wenn Fussball-Zwerg San Marino trifft, ist das ein Moment mit hohem Seltenheitswert.

Am vergangenen Dienstag schiesst San Marino in der EM-Quali gegen Dänemark den zwischenzeitlichen Ausgleich. Der Treffer wird gebührend gefeiert, die Nati spricht von einem «Moment für die Ewigkeit».

Ganze 772 Tage musste San Marino auf einen Torerfolg warten. Länger dauert das Warten auf einen Sieg an. Der letzte Vollerfolg gelang San Marino vor über 19 Jahren. Mehr anzeigen

Wenn Fussball-Zwerg San Marino eines hat, dann Konstanz: Seit Jahren trägt der Kleinstaat auf der FIFA-Weltrangliste die rote Laterne und in aller Regel gehen sie als Verlierer vom Platz und schiessen keine Tore.

Doch der Bann der san-marinesischen Konstanz ist seit Dienstagabend gebrochen. Beim EM-Quali-Spiel gegen Dänemark reiben sich die heimischen Fans im Stadio Olimpico in der 61. Spielminute verwundert die Augen. Das Netz zappelt. Für einmal ist es nicht das eigene, sondern jenes des Gegners.

Freude kennt keine Grenzen – «Ein Moment für die Ewigkeit»

Captain Alessandro Golinucci schiesst San Marino zum zwischenzeitlichen Ausgleich und versetzt Anhänger und Mannschaft in Ekstase. Die Freude hält keine Grenzen, die Auswechselspieler stürmen auf das Feld und feiern den Tor-Helden Golinucci. Auch auf der offiziellen Instagram-Seite zeigt sich die Nationalmannschaft erfreut und spricht von «einem Moment für die Ewigkeit».

Ganze 772 Tage musste San Marino auf einen Torerfolg warten. Richtig, Torerfolg. Der letzte Pflichtspiel-Treffer gelang San Marino am 5. September 2021 gegen Polen. Damals ging der Fussball-Zwerg gegen Lewandowski und Co. mit 1:7 unter. Und mit Niederlagen kennt sich der 34'000-Seelen-Staat aus. Ganz im Gegensatz zu Vollerfolgen.

San Marino siegte das letzte Mal, als Griechenland Europameister wurde

Der letzte Sieg gelang San Marino 2004. In jenem Jahr, als Griechenland im EM-Final Gastgeber Portugal überraschend in die Knie zwang und Europameister wurde. San Marino sicherte sich vor über 19 Jahren in einem Testspiel einen 1:0-Sieg über Liechtenstein. Es war der letzte und bisher einzige Sieg in der Geschichte der Fussball-Nati San Marinos.

Gegen Dänemark schnuppert der Weltranglisten-Letzte zwischenzeitlich an einem Punktgewinn. Doch der viel umjubelte Ausgleichstreffer nützt letztendlich punktemässig nichts. San Marino verliert mit 1:2 und muss im achten Spiel der EM-Quali die achte Niederlage hinnehmen und bleibt in diesem Sinne weiterhin konstant.