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Italien Sarri neuer Trainer von Atalanta Bergamo

SDA

15.6.2026 - 17:48

Der neue Chef an der Seitenlinie von Atalanta Bergamo: Maurizio Sarri
Der neue Chef an der Seitenlinie von Atalanta Bergamo: Maurizio Sarri
Keystone

Der neue Trainer des Serie-A-Klubs Atalanta Bergamo heisst Maurizio Sarri. Der 67-jährige Neapolitaner ist der dritte Chef auf der Bank der Norditaliener innerhalb von zwölf Monaten.

Keystone-SDA

15.06.2026, 17:48

Vor einem Jahr hatte Gian Piero Gasperini nach neun erfolgreichen Saisons bei Atalanta zur AS Roma gewechselt. Der Nachfolger Igor Tudor wurde bereits im November entlassen und durch Raffaele Palladino ersetzt. Trotz eines respektablen 7. Platz gibt es nun auch für ihn keine Zukunft.

Sarri blickt bereits auf eine lange Trainerkarriere zurück. Mit Chelsea gewann er 2019 die Europa League, mit Juventus Turin ein Jahr später die italienische Meisterschaft. Zuletzt stand er vier Saisons – mit einem 15-monatigen Unterbruch – bei Lazio Rom in der Verantwortung.

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