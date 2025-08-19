Den 13-fachen Schweizer Internationalen Vincent Sierro zieht es nach Saudi-Arabien Keystone

Der Schweizer Internationale Vincent Sierro wechselt nach Saudi-Arabien. Der 29-jährige Mittelfeldspieler verlässt den FC Toulouse nach zweieinhalb Jahren und schliesst sich Al-Shabab an.

Keystone-SDA SDA

Sierro war im Januar 2023 von den Young Boys zum damaligen Ligue-1-Aufsteiger gewechselt, bei dem er nach nur einer halben Saison zum Captain befördert wurde. In 90 Pflichtspielen mit den Franzosen gelangen dem Walliser 13 Tore. Seit März 2024 bestritt er zudem 13 Länderspiele für die Schweiz.

Nun erfolgt ein Jahr vor Vertragsende der Wechsel zu Al-Shabab. Mit dem Verein aus Saudi-Arabiens Hauptstadt unterzeichnete Sierro einen bis im Juni 2027 gültigen Kontrakt. Al-Shabab zählt zu den Traditionsklubs im Land, der letzte von sechs Meistertiteln liegt allerdings schon 13 Jahre zurück. Einer der bekanntesten Teamkollegen von Sierro wird der 78-fache belgische Internationale Yannick Carrasco (31) sein.