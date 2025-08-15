  1. Privatkunden
Premier League, Ligue 1 und LaLiga startet Schär und Ndoye vor schwieriger Saison – nächster Anlauf von Rieder 

S. Battistuzzi, SDA

15.8.2025

Dan Ndoye will in der Premier League seine Krallen ausfahren.
Dan Ndoye will in der Premier League seine Krallen ausfahren.
Screenshot Instagram/Nottingham

Am Freitag rollt der Ball auch wieder in England, Frankreich und Spanien. Der Blick auf die drei Meisterschaften durch die Schweizer Brille.

S. Battistuzzi, SDA

15.08.2025, 16:30

15.08.2025, 16:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In England, Frankreich und Spanien (alle LaLiga-Spiele live auf blue Sport) startet am Freitag die Meisterschaft.
  • 20 Schweizer sind aktuell in der höchsten Spielklasse in den drei Ligen tätig. Wie stark ihre Teams eingeschätzt werden und wie die Chancen der Schweizer stehen, erfährst du im Artikel.
Premier League 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Manchester City mit dem Schweizer Verteidiger Manuel Akanji will nach einer seltenen Saison ohne Titel wieder angreifen. Das Fehlen des Mittelfeldstrategen Rodri war schmerzlich spürbar, ob der Spanier nach seinem Kreuzband- und Meniskusriss wieder in alter Stärke auftrumpft, dürfte für die Titelchancen von entscheidender Bedeutung sein.

Auf Newcastle, bei dem sich Fabian Schär in der Abwehr in nunmehr sieben Saisons einen grossen Namen gemacht hat, dürfte eine schwierige Spielzeit zukommen. Mit Alexander Isak rechnet Trainer Eddie Howe nicht mehr, vor allem die Offensive könnte für den Champions-League-Teilnehmer zum Problem werden.

Auch auf Nottingham Forest wartet in der vierten Saison seit dem Wiederaufstieg die schwierige Aufgabe der Bestätigung. Als Siebter qualifizierte man sich für die Europa League und spielte erstmals nicht gegen den Abstieg. Helfen, sich erneut zumindest im Mittelfeld zu behaupten, soll der Schweizer Internationale Dan Ndoye, der für 37,6 Mio. Franken in die Gefilde von Robin Hood wechselte.

Wie Robin Hood gegen die Grossen und Mächtigen kämpfen auch die übrigen drei Premier-League-Schweizer, die bei den drei Aufsteigern und ersten Abstiegskandidaten beschäftigt sind.

Neben Granit Xhaka, dem Königstransfer von Sunderland, sind dies Zeki Amdouni (Burnley) und Isaac Schmidt (Leeds United). Amdouni fällt allerdings nach einem Kreuzbandriss vorerst aus, Schmidt könnte noch leihweise an Werder Bremen abgegeben werden.

Die Schweizer in der Premier League

  • Manuel Akanji (Manchester City)
  • Fabian Schär (Newcastle)
  • Dan Ndoye (Nottingham Forest)
  • Granit Xhaka (Sunderland)
  • Isaac Schmidt (Leeds)
  • Zeki Amdouni (Burnley)
Ligue 1 🇫🇷

Champions-League-Sieger PSG dominierte auch die Meisterschaft. Auch diese Saison gibt es keinen Grund, wieso die Vorherrschaft enden sollte. Zu den ersten Verfolgern werden wohl die anderen französischen Champions-League-Teilnehmer Olympique Marseille mit Ulisses Garcia und die AS Monaco mit Denis Zakaria, Breel Embolo und Philipp Köhn zählen. Von diesem Schweizer Quartett hat wohl nur Zakaria den Stammplatz auf sicher. Mit den Verpflichtungen von Paul Pogba und Ansu Fati ist der Kader der von Adi Hütter trainierten Monegassen noch etwas spektakulärer geworden.

Breel Embolo und Denis Zakaria.
Breel Embolo und Denis Zakaria.
IMAGO/Icon Sport

Fabian Rieder und Felix Mambimbi sind die weiteren Schweizer, die darauf hoffen, in dieser Saison eine gute Rolle zu spielen. Rieder ist nach dem erfolglosen Intermezzo in Stuttgart nach Rennes zurückgekehrt und nimmt in der stark umformierten Mannschaft der Bretonen einen weiteren Anlauf, im Ausland Fuss zu fassen. Beim letzten Testspiel vor dem Meisterschaftsstart am Freitag daheim gegen Marseille gehörte der Berner zur Startformation. Rieders früherer YB-Teamkollege Mambimbi wird in Le Havre voraussichtlich gegen den Abstieg kämpfen.

Mit Ruben Londja steht derzeit ein zweiter Schweizer bei Le Havre im Kader. Der 19-Jährige dürfte allerdings noch ausgeliehen werden. Vincent Sierro, zuletzt Captain von Toulouse, steht nach zweieinhalb Jahren in der Ligue 1 vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien.

Die Schweizer in der Ligue 1

  • Yvon Mvogo (Lorient)
  • Ulisses Garcia (Marseille)
  • Breel Embolo (Monaco)
  • Denis Zakaria (Monaco)
  • Philipp Köhn (Monaco)
  • Fabian Rieder (Rennes)
  • Vincent Sierro (Toulouse)
  • Felix Mambimbi (Le Havre)
  • Ruben Londja (Le Havre)
LaLiga 🇪🇸

Aus Schweizer Sicht stehen Valencia und Sevilla im Fokus. Bei Betis Sevilla hofft Ricardo Rodriguez auf eine ähnlich erfolgreiche Saison wie zuletzt mit dem 6. Platz und der Finalteilnahme in der Conference League. Der Routinier soll gemäss Informationen von blue Sport offenbar ein Angebot von Sion haben und könnte noch zurück in die Schweiz wechseln. 

Für den FC Sevilla mit Rubén Vargas und Djibril Sow soll es wieder aufwärts gehen, nachdem im letzten Frühsommer der Klassenerhalt nur ganz knapp geschafft wurde. Neuer Trainer des kriselnden Europa-League-Rekordsiegers ist der Argentinier Matias Almeyda.

Auch Valencia will mit zwei Schweizern wieder näher an die nationalen Topplätze herankommen. Filip Ugrinic stiess von den Young Boys zum Klub des umstrittenen singapurischen Investors Peter Lim. Eray Cömert kehrte nach zwei Saisons als Leihspieler bei Nantes und Valladolid zu den Valencianern zurück, für welche er seit über zwei Jahren kein Pflichtspiel mehr bestritten hat.

Die Schweizer Spieler in LaLiga

  • Eray Cömert (Valencia)
  • Filip Ugrinic (Valencia)
  • Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla)
  • Djibril Sow (FC Sevilla)
  • Rubén Vargas (FC Sevilla)
Vom Maler zum Nati-Star: Der steile Aufstieg von Rubén Vargas

Vom Maler zum Nati-Star: Der steile Aufstieg von Rubén Vargas

Rubén Vargas wuchs zwischen Schweizer Ordnung und karibischer Lebensfreude auf. Sein Vater träumte von Baseball, doch Vargas entschied sich für den Fussball – und ist heute Stammspieler in der Nati.

05.08.2025

Eray Cömert über La-Liga-Start mit Valencia: «Die Situation hat sich geändert»

Eray Cömert über La-Liga-Start mit Valencia: «Die Situation hat sich geändert»

Nati-Star Eray Cömert spricht mit blue Sport über seine Chancen unter dem neuen Trainer in Valencia und die anstehende La-Liga-Saison.

14.08.2025

Ricardo Rodriguez: Mein Leben und der Fussball

Ricardo Rodriguez: Mein Leben und der Fussball

Als Baby kämpfte er ums Überleben, nun ist er Schweizer WM- und EM-Rekordspieler. Ricardo Rodriguez empfängt blue Sport in Sevilla, wo er mit Nicole und den Söhnen Santiago und Crus zu Hause ist, und redet über sein Leben.

17.03.2025

