Newcastle-Trainer Eddie Howe denkt, dass Fabian Schär in drei Monaten wieder einsatzfähig sein könnte Keystone

Womöglich ist für Fabian Schär die laufende Premier-League-Saison nicht vorzeitig zu Ende. Der Verteidiger von Newcastle United wurde am Donnerstag in London am verletzten linken Fuss operiert.

Schär postete auf Instagram ein Foto von sich im Spitalbett und gab gleichzeitig leichte Entwarnung. «Die Prognose ist besser als zuerst befürchtet», schrieb der 86-fache Internationale, der nach der EM 2024 aus der Schweizer Nationalmannschaft zurückgetreten ist und seit 2018 über 250 Spiele für den aktuellen Tabellensechsten der englischen Premier League absolviert hat.

Wann Schär wieder aufs Spielfeld zurückkehrt, ist offen. «Es ist schwierig, eine endgültige Prognose zu geben, aber wir gehen von rund drei Monaten Ausfallzeit aus», sagte sein Trainer Eddie Howe am Freitag an einer Medienkonferenz des Klubs. Schärs Vertrag bei den «Magpies» läuft Ende Saison aus.