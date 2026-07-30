TickerRückspiel im Ticker
St.Gallen trifft den Pfosten – Benfica führt weiterhin
Der FCSG reist nach dem 2:1-Sieg vor einer Woche in der 2. Quali-Runde zur Europa League mit einem Mini-Polster nach Lissabon. Der Kracher gegen Benfica jetzt im Ticker.
40. Minute: Pfostenschuss FCSG!
Der FCSG kommt zu einer weiteren Chance. Aliou Baldé tänzelt zwei Portugiesen im Strafraum aus und zieht mit Links wuchtig ab. Trubin kann dem Ball nur noch hinterherschauen. Glück für Benfica: Das runde Leder küsst den linken Torpfosten.
39. Minute: Portugiesisches Tiki Taka
Benfica spielt hier Tiki Taka. One-Touch-Fussball vom Feinsten – nicht immer, aber phasenweise. Die Portugiesen kommen gefährlich in den Strafraum. Christian Witzig holt aber in der Manier eines Innenverteidigers einen Abstoss für seine Mannen heraus.
36. Minute: Benfica wird stärker
Benfica nimmt Fahrt auf. Abwehrboss Stanic grätscht eine Hereingabe stark weg und klärt zu Ecke – und diese hat es in sich. Der Kopfball von Benficas Silva kommt mit Wucht auf den FCSG-Kasten, Watkowiak reagiert blitzschnell und pariert. Der Ball bliebt heiss, doch die St.Galler stochern den Ball noch weg.
34. Minute: Gute Abwehrarbeit
Der Schweizer Cupsieger versteht es, Benfica auf Distanz zu halten. Die Portugiesen haben mittlerweile mehr Ballbesitz, die Espen verteidigen bisher aber clever.
29. Minute: Halb-Chance FCSG
Der Ball fliegt nun mal wieder in eine Gefahrenzone und schon schnellen die Hoffnungen der St.Galler auf den Ausgleichtreffer in die Höhe. Vandermersch steigt ins Kopfballduell rein, kann den Ball aber nicht aufs Tor bringen.
27. Minute: grad nicht viel los
Hier wird zwar Fussball gespielt, aber wirklich viel passiert grad nicht. Der Ball rollt zwischen den beiden Strafräumen hin und her – mal im Besitz Benficas, mal im Besitz der St.Galler.
20. Minute: Gelb für Stanic
FCSG-Abwehrboss Stanic räumt den Torschützen Pavlidis ab und sieht die 1. Gelbe Karte des Abends. Allgemein führen die St.Galler ihre Zweikämpfe hart und an der Grenze des Erlaubten.
17. Minute: Chance FCSG
Aliou Baldé spielt Benfica-Keeper Trubin aus und steht mit sehr spitzem Winkel vor dem leeren Tor. Ein Abschluss nur schwer machbar, so macht der FCSG-Stürmer einen weiteren Hacken und zieht aus besserer Position ab. Der Ball klatscht an einem Benfica-Spieler ab. Christian Witzig verwirft die Hände – er wäre anspielbar und in noch besserer Abschlussposition gewesen.
11. Minute: Tor Benfica!
Und soeben noch davon geschrieben, trifft es ein: Benfica braucht nicht viele Chancen, um zu treffen. Pavlidis schiebt eine Hereingabe seines Kollegen ins Tor. Benfica führt und gleicht im Gesamtskore aus.
10. Minute: Pfiffe von den Rängen
Ja, ja. Der FCSG gefällt weiterhin. Sie halten den Ball geschickt in den eigenen Reihen – und die Benfica-Fans beginnen ein erstes Mal zu pfeifen.