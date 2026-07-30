17. Minute: Chance FCSG

Aliou Baldé spielt Benfica-Keeper Trubin aus und steht mit sehr spitzem Winkel vor dem leeren Tor. Ein Abschluss nur schwer machbar, so macht der FCSG-Stürmer einen weiteren Hacken und zieht aus besserer Position ab. Der Ball klatscht an einem Benfica-Spieler ab. Christian Witzig verwirft die Hände – er wäre anspielbar und in noch besserer Abschlussposition gewesen.