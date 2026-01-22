Der bosnische Nationalspieler Edin Dzeko stand seit letztem Sommer bei der kriselnden Fiorentina unter Vertrag Keystone

Der Transfer von Starstürmer Edin Dzeko zum FC Schalke 04 ist perfekt. Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig wechselt vom Serie-A-Klub Fiorentina bis Saisonende zum Leader der 2. Bundesliga.

Keystone-SDA SDA

Dzeko war 2009 mit dem VfL Wolfsburg deutscher Meister geworden und im Januar 2011 zu Manchester City gewechselt. Der 39-jährige bosnische Stürmer spielte zudem für die AS Rom, Inter Mailand, Fenerbahce Istanbul und zuletzt seit vergangenem Sommer für die Fiorentina. Dort kam er aber kaum noch zum Einsatz.

Schalke mit dem Schweizer Mittelfeldspieler Adrian Gantenbein strebt in der dritten Saison in der Zweitklassigkeit seit dem Abstieg die Rückkehr in die Bundesliga an.