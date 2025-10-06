  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Blitzschnelle Reaktion Ex-FCZ-Abwehrchef Katic zieht bewusstlosem Gegner die Zunge aus dem Hals

dpa

6.10.2025 - 09:44

Ex-FCZler Nikola Katic zieht bewusstlosem die Zunge aus dem Hals.
Ex-FCZler Nikola Katic zieht bewusstlosem die Zunge aus dem Hals.
KEYSTONE

Es war der Schockmoment der Partie zwischen Bielefeld und Schalke: Nach einem Zusammenprall bleibt Joel Grodowski regungslos auf dem Rasen liegen. Doch ein Schalker greift schnell und besonnen ein.

DPA

06.10.2025, 09:44

06.10.2025, 09:49

Schalke-Profi Nikola Katic hat nach dem Zusammenprall von Arminia-Stürmer Joel Grodowski mit Torwart Loris Karius beherzt eingegriffen – und dafür Lob von seinem Trainer erhalten. «Es hat ziemlich wild ausgeschaut. Nikola hat in dieser Hektik gut reagiert», sagte Schalke-Trainer Miron Muslic direkt zu Beginn der Pressekonferenz nach dem 2:1-Sieg bei Arminia Bielefeld. 

«Wir von Schalke hoffen, dass der Junge okay ist», ergänzte der Coach in Richtung Grodowski. In der 69. Minute war Schalke-Keeper Karius mit beiden Fäusten zum Ball gegangen und hatte Grodowski dabei mit der linken Hand getroffen. Der Bielefelder Angreifer ging sofort zu Boden und blieb regungslos und mit ausgestreckten Armen liegen. 

Grodowski war bewusstlos 

Schalkes Abwehrchef Katic reagierte schnell und brachte Grodowski in die stabile Seitenlage, bevor medizinisches Personal auf das Feld eilte. Kurze Zeit später war Grodowski wieder auf den Beinen und umarmte Karius. Der 27-Jährige wollte sogar weiterspielen, wurde aber vorsichtshalber ausgewechselt. 

«Ihm geht es wieder gut. Wenn man ihn gefragt hat, dann war er gar nicht weg. Wir haben alle gesehen, dass er weg war», sagte Bielefelds Trainer Mitch Kniat. «Da gehen wir null Prozent Risiko ein. Die Ärzte haben sofort gesagt raus», ergänzte Kniat. 

Ersthelfer Katic hatte bei seinem Pflichtspiel-Debüt gegen Hertha BSC Anfang August eine ähnliche Situation erlebt: Nach einem Fusstritt eines Mitspielers an den Kopf war der Verteidiger sofort zu Boden gegangen und hatte aus dem Ohr geblutet. Nach einer Behandlung war der 28-Jährige aufs Spielfeld zurückgekehrt und hatte aber kurze Zeit später die Gelb-Rote Karte gesehen. Untersuchungen ergaben später eine Gehirnerschütterung.

Mehr Videos aus dem Ressort

Alex Frei: «Vogt nach Basel holen, das wäre der logische Schritt»

Alex Frei: «Vogt nach Basel holen, das wäre der logische Schritt»

25.09.2025

Meistgelesen

Diese sechs Schweizer Pässe sind wegen Schneefalls geschlossen
Luzerner IV-Bezüger kämpft vergeblich gegen Serafe-Gebühr
Das ist der wahre Grund, warum du im Flugzeug den Flugmodus aktivieren sollst

Videos aus dem Ressort

Winti-Coach Forte: «Es ist Wahnsinn, es ist brutal»

Winti-Coach Forte: «Es ist Wahnsinn, es ist brutal»

05.10.2025

Celta - Atlético Madrid 1:1

Celta - Atlético Madrid 1:1

LALIGA | 8. Runde | Saison 25/26

05.10.2025

FCB-Coach Magnin: «Wir sind sehr stolz auf die Mannschaft»

FCB-Coach Magnin: «Wir sind sehr stolz auf die Mannschaft»

05.10.2025

Winti-Coach Forte: «Es ist Wahnsinn, es ist brutal»

Winti-Coach Forte: «Es ist Wahnsinn, es ist brutal»

Celta - Atlético Madrid 1:1

Celta - Atlético Madrid 1:1

FCB-Coach Magnin: «Wir sind sehr stolz auf die Mannschaft»

FCB-Coach Magnin: «Wir sind sehr stolz auf die Mannschaft»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Sport. Positive Bilanz für die Schweiz an der Para-Leichtathletik-WM

SportPositive Bilanz für die Schweiz an der Para-Leichtathletik-WM

Para-Leichtathletik. Fabian Blum sichert sich Bronze in Neu-Delhi

Para-LeichtathletikFabian Blum sichert sich Bronze in Neu-Delhi

Para-Leichtathletik-WM. Debrunners erstes WM-Gold über 100 m

Para-Leichtathletik-WMDebrunners erstes WM-Gold über 100 m