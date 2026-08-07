Vom Strassenfussball in Abidjan bis zum grossen Transfer zu Real Madrid: Yan Diomandes Weg an die Weltspitze ist geprägt von Entbehrungen, Schicksalsschlägen und unerschütterlichem Glauben.

Darum geht’s Yan Diomande wuchs in einfachen Verhältnissen in der Elfenbeinküste auf und kämpfte sich via USA trotz vieler Rückschläge bis zum Profifussball. Sein Durchbruch gelang bei Leganés nach einem zuvor fast gescheiterten Karriereweg.

Kurz nach seinem Debüt gegen Real Madrid stirbt seine 15-jährige Schwester Roxane. Diomande beschreibt diesen Verlust als grössten Einschnitt seines Lebens und sagt, er spiele seither jedes Spiel für sie.

Mit starken Leistungen bei Leganés und später RB Leipzig entwickelte sich der Ivorer zu einem der begehrtesten Offensivtalente Europas. Nun wechselt er für mehr als 125 Millionen Euro zu Real Madrid. Zusammenfassung erstellt mit

Yan Diomandes Weg an die Spitze verlief alles andere als gewöhnlich. Er wuchs in einfachen Verhältnissen in der Millionenmetropole Abidjan auf. Auf dem Platz zeigte er früh sein Talent, daneben war er ein sehr schüchterner Junge. Als Neunjähriger geht er allein zu einer Akademie nahe der ghanaischen Grenze.

Sein Weg führt den Jungen von der Elfenbeinküste zuerst nicht nach Europa, sondern in die USA – ohne Familie und Englischkenntnisse. An der DME Academy in Florida legt er als Teenager den Grundstein für die Chance auf eine Profikarriere. Doch der Sprung klappt vorerst nicht. Trotz zahlreicher Probetrainings kann er sich weder bei B-Teams der MLS noch bei Bournemouth, Chelsea, Rangers, Olympiakos oder Crystal Palace einen Vertrag erspielen.

Diomandes Visum läuft aus, er reist zurück nach Hause – der Traum scheint ausgeträumt. Doch ein paar Wochen später öffnet sich in Spanien eine Türe – CD Leganés verpflichtet ihn. Das Gehalt überweist er in die Heimat. «Ich hatte nicht einmal eine Wohnung. Ich lebte auf dem Trainingscamp in einem Zimmer ohne TV», schreibt Diomande in der «Player's Tribune». «Ich wollte kein grosses Haus. Ich wollte keine Autos. Ich wollte mich einfach nur voll und ganz dem Fussball widmen.»

«Aus dem Traum wird Albtraum»

Zuerst läuft er 2025 für die zweite Mannschaft auf, bald darf er im Fanionteam ran. Ausgerechnet gegen Real Madrid feiert Diomande als 18-Jähriger sein Debüt. Nach dem Spiel tauscht er mit Kylian Mbappé das Trikot. «Es war verrückt. Ein Traum. Und dann wurde daraus ein Albtraum», erinnert er sich in einem bewegenden Brief.

Kurz nach seinem Profidebüt stirbt seine erst 15-jährige Schwester Roxane, nachdem ihr offenbar jemand auf einer Party etwas ins Getränk mischte – und sie nie wieder aufwachte. «Ich habe nie Antworten bekommen. Ich weiss nicht, ob ich überhaupt wissen will, warum. Vielleicht war es Eifersucht. Vielleicht ist es einfach etwas, das in unserem Land passiert. Vielleicht hätte ich dich beschützen können. Ich weiss es nicht», meint er.

«Seit deinem Tod bin ich einfach leer.» Fussball habe für ihn seither eine völlig neue Bedeutung bekommen. «Alles, was ich auf dem Fussballplatz tue, tue ich für dich. Es ist der einzige Ort, an dem ich mich noch zu Hause fühle.»

Trotz des Schicksalsschlags kommt er am Ende auf zehn La-Liga-Spiele (2 Tore und ein Assist). Die halbe Saison genügt, damit RB Leipzig im Sommer rund 20 Millionen Euro bezahlt. Dort entwickelte er sich innerhalb weniger Monate zu einem der aufregendsten Offensivspieler der Bundesliga.

In seiner ersten Spielzeit in Deutschland kam der dynamische Tempodribbler in 32 Ligaspielen auf zwölf Tore und neun Vorlagen und wurde als Rookie der Saison ausgezeichnet. Auch bei der WM liess der Ivorer immer wieder seine Klasse aufblitzen. Kein Wunder, rissen sich die Top-Klubs um ihn.

Versprechen an die Schwester

Am Ende macht Real Madrid das Rennen. Diomande wechselt für mehr als 125 Millionen Euro zu den Königlichen und unterschreibt dort einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2031, was sicher auch seine Berater-Agentur «Roc Nation Sports» (gegründet von Rap-Mogul Jay-Z) freut.

In der spanischen Hauptstadt will er die Prophezeiung seiner Schwester wahr machen, die ihm sagte, er werde der Grösste der Welt werden. «Ich werde beweisen, dass du Recht hattest, oder ich werde bei dem Versuch sterben», hält er im Brief fest.

Seiner Schwester gibt der 19-Jährige auch ein Versprechen: «Jedes Mal, wenn ich ein Tor schiesse, werde ich dafür sorgen, dass jeder deinen Namen kennt. Ich werde dafür sorgen, dass man dich nicht vergisst.»