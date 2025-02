Der englische Schiedsrichter David Coote darf bis zum 30. Juni 2026 kein Spiel mehr leiten Keystone

Der insbesondere wegen der Beleidigung von Jürgen Klopp bekannte englische Schiedsrichter David Coote wird von der UEFA gesperrt.

Keystone-SDA SDA

Wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkommission der UEFA berichtete, darf der Engländer bis zum 30. Juni 2026 kein Spiel leiten. Er habe die «grundlegenden Regeln des anständigen Verhaltens» verletzt sowie «den Fussballsport und insbesondere die UEFA in Verruf gebracht», hiess es zur Begründung.

Im vergangenen Dezember trennte sich die englische Schiedsrichter-Organisation von Coote, nachdem der 42-Jährige zuvor suspendiert gewesen war. Hintergrund ist unter anderem ein Video, in dem er sich verächtlich über den früheren Liverpooler Trainer Jürgen Klopp äusserte. Dafür hatte sich Coote jüngst erneut entschuldigt.

Video über Drogenkonsum

Darüber hinaus wurde ein weiterer Clip öffentlich, in dem Coote zu sehen sein soll, wie er Anfang Juli 2024 während der EM in Deutschland in einem UEFA-Hotel Kokain konsumiert. Darauf angesprochen sagte er der englischen Zeitung «Sun», dass er «selten» Drogen genommen und in seinem Leben «schlechte Entscheidungen im persönlichen Kontext» getroffen habe. Er habe lange Zeit Probleme gehabt, die mit seiner unterdrückten Homosexualität zu tun gehabt hätten.