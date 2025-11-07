  1. Privatkunden
Wettskandal in der Türkei 17 Schiedsrichter wegen Verdacht auf Amtsmissbrauch verhaftet

SDA

7.11.2025 - 09:32

In der Türkei wurden 17 Haftbefehle gegen Schiedsrichter ausgestellt, die unter Verdacht stehen, auf Spiele gewettet zu haben.
Bild: Keystone

In der Türkei wurden im Rahmen einer Untersuchung gegen Fussballschiedsrichter, die im Verdacht stehen, auf Fussballspiele gewettet zu haben, 18 Personen in Gewahrsam genommen.

Keystone-SDA

07.11.2025, 09:32

07.11.2025, 09:59

Wie die Staatsanwaltschaft Istanbul am Freitag mitteilte, liegen insgesamt Haftbefehle gegen 21 Personen vor, darunter 17 Schiedsrichter und der Präsident von Eyüpspor, einem Erstligaklub. Es wird wegen des Verdachts auf «Amtsmissbrauch» und «Beeinflussung des Spielergebnisses» ermittelt.

Bereits letzte Woche hatte der Disziplinarrat des türkischen Verbands 149 Schiedsrichter für acht bis zwölf Monate suspendiert, denen vorgeworfen wird, auf Spiele gewettet zu haben. In einer gemeinsamen Erklärung wiesen die Schiedsrichter die «abscheulichen Anschuldigungen» zurück und erklärten, keiner von ihnen habe jemals auf ein Spiel gewettet, das er selbst gepfiffen habe. Ein Teil von ihnen erklärte zudem, dass die Wetten aus einer Zeit stammen, in der sie noch Amateurschiedsrichter waren.

Balmer: «Es war klares menschliches Fehlverhalten»

Balmer: «Es war klares menschliches Fehlverhalten»

Christoph Balmer ist Jurist der Schweizer Schiedsrichterkommission und erklärt im Interview, dass ein Wettskandal in der Schweiz nicht unmöglich ist.

29.10.2025

