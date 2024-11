Héctor Herrera wird nach seiner Spuck-Aktion des Feldes verwiesen. IMAGO/Imagn Images

Héctor Herrera sieht die Gelbe Karte und spuckt als Antwort darauf in Richtung des Schiedsrichters. Der Vorfall wäre vom Unparteiischen nicht bemerkt worden, wäre nicht der VAR gewesen.

lih Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Héctor Herrera war mit einer Gelben Karte nach einem Foulspiel nicht einverstanden und spuckte in Richtung des Schiedsrichters.

Der Unparteiische bemerkte den Vorfall nicht, wurde dann aber vom VAR zum Bildschirm gebeten und zeigte Herrera die Rote Karte.

Auf Instgram hat sich der Ex-Atlético-Profi bei seinen Fans für den Platzverweis entschuldigt. Mehr anzeigen

Héctor Herrera hat in Europa erfolgreiche Jahre hinter sich. Mit seinen ehemaligen Arbeitgebern Porto und Atlético Madrid gewann er die Meisterschaft, im Sommer 2022 zog es ihn in die Vereinigten Staaten.

Der Terrier zieht seither im Mittelfeld der Houston Dynamo die Fäden. Am Sonntagabend steht der 34-Jährige für einmal nicht wegen seiner fussballerischen Qualitäten in den Schlagzeilen, sondern aufgrund einer Spuck-Aktion in Richtung des Schiedsrichters.

Ohne VAR hätte es der Schiri nicht bemerkt

Es läuft die 65. Spielmute beim Rückspiel der MLS Cup Playoffs zwischen Houston und den Seattle Sounders, bei denen der Schweizer Stefan Frei im Tor steht. Herrera kassiert für ein überhartes Einsteigen an seinem Gegenspieler die Gelbe Karte – völlig zu Recht, wie Wiederholungen zeigen. Der Mexikaner sieht das offenbar anders, läuft am Schiedsrichter vorbei, dreht sich um und spuckt in Richtung des Unparteiischen.

Ohne den VAR wäre Herrera mit Gelb davongekommen, weil der Schiri die Aktion gar nicht bemerkte. Doch der Videoschiedsrichter wies seinen Kollegen auf den Platz auf die Geste Herreras hin und bat ihn zum Bildschirm. Die Folge: Platzverweis.

Mit einem Mann weniger kämpft sich Houston ins Penaltyschiessen, scheitert dann aber nach sechs verwandelten Elfmetern im siebten Anlauf entscheidend an Seattle-Keeper Frei.

Herrera entschuldigt sich bei den Fans

Für Herrera und Co. sind die MLS Cup Playoffs bereits in der 1. Runde Geschichte. Derweil ist ungewiss, wie viele lange Herreras MLS-Abenteuer generell noch andauern wird. Sein Vertrag läuft im Dezember 2024 aus, Infos über eine etwaige Vertragsverlängerung hat es noch nicht gegeben.

Wie jedoch aus seinem Instagram-Post herauszulesen ist, will Herrera offenbar 2025 weiter für Houston im Einsatz stehen. Er entschuldigte sich am Montagabend (Ortszeit) bei den Fans für seine Rote Karte und fügt nach dem Erstrunden-Aus an: «Ich bin sicher, dass wir 2025 stärker zurückkommen werden.»