Rolf Fringer: «Etwas zu sagen, wenn etwas nicht passt, sieht man heute nicht mehr so oft» Im Fussball-Talk Heimspiel von blue Sport beleuchten Hanspeter Latour und Rolf Fringer mit Gastgeber Stefan Eggli und dem Leiter von blue News Sport Michael Wegmann die legendärsten Momente im Schweizer Fussball. 12.12.2024

Hanspeter Latour und Rolf Fringer sind im Fussball-Talk Heimspiel bei blue Sport zu Gast. Über eine Szene der Schweizer Fussball-Geschichte können die beiden ehemaligen Trainer heute lachen.

Redaktion blue Sport Michael Wegmann

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 30. April 2011 gewinnt GC zu Hause gegen Luzern mit 2:1 – Ricardo Cabanas ist trotzdem unzufrieden und schreit Schiri Adrien Jaccottet an.

Die legendäre Wutrede geht viral und sorgt heute noch für Lacher – auch beim heutigen Schiri-Experten Jaccottet.

Für ihn ist die Geschichte aus der Welt, «schön durfte ich sie miterleben», sagt der Basler im Fussball-Talk Heimspiel. Mehr anzeigen

«Das isch GC! Rekordmeister! Was meinsch eigentlich, wer du bisch, he? Rekordmeister! Rekordmeister!» Mit diesen Worten setzt GC-Ikone Ricardo Cabanas zur Wutrede gegen Schiedsrichter Adrien Jaccottet an. Der verletzte Cabanas verfolgt das Schiedsrichter-Gespann bis vor die Kabine und schreit weiter: «Dir isch gar nöd bewusst, um was es gaht da! Das isch Super League vom Rekordmeister! Än Institution, hey! Hey, chli Konzentration, he! Mir gähnd alles für dä Klub und du … läck du mir hey! Chli Respekt!»

Die legendärsten Momente in der Geschichte der Super League In der letzten Sendung von «Heimspiel – der Fussball-Talk» im 2024 beleuchtet Gastgeber Stefan Eggli zusammen mit den ehemaligen Trainer-Grössen Rolf Fringer und Hanspeter Latour und Michael Wegmann, Leiter von blue News Sport, die legendärsten Momente in der Geschichte der Super League. Zu Wort kommen auch Direktbeteiligte von damals.

Es ist der 30. April 2011, GC hat soeben das Heimspiel gegen Luzern mit 2:1 gewonnen. Statt mit seinen Teamkollegen die drei Punkte zu feiern, lässt der Mittelfeldspieler seinem Unmut ob der Schiedsrichterleistung freien Lauf. Eine Kamera verfolgt ihn und fängt die Szene ein. Diese geht viral und hat schnell Kult-Potenzial.

So ist es fast schon selbstverständlich, dass der Vorfall mehr als 13 Jahre später im Fussball-Talk Heimspiel von blue Sport mit den ehemaligen Trainer-Grössen Hanspeter Latour und Rolf Fringer, wenn es um die legendärsten Momente der Super League geht, wieder zum Thema wird. Zusammen mit Gastgeber Stefan Eggli und Michael Wegmann, Leiter von blue News Sport, lachen sie heute über das Geschehene.

Ricardo Cabanas ging 2011 mit seiner Wutrede gegen Schiedsrichter Adrien Jaccottet viral. KEYSTONE

Braucht es beim Rekordmeister eine solche Leidenschaft? «Das ist schon etwas übertrieben, dem Schiedsrichter den ‹Schlötterli ahänke› geht grundsätzlich nicht», sagt Fringer dazu. Das zeige aber, dass es noch Persönlichkeiten gibt, die sich äussern würden, wenn ihnen etwas nicht passe. «Das sieht man heute nicht mehr so oft. In der Regel ist man anständig und ruhig, weil man Angst hat, dass etwas passieren könnte, wenn man noch etwas sagt», schliesst der ehemalige Trainer ab.

Jaccottet muss schmunzeln, wenn er an die Szene denkt

Nach Fringer ergänzt einer, der die Wutrede der GC-Ikone aus der ersten Reihe miterleben durfte: Adrien Jaccottet. Der ehemalige Schiedsrichter ist heute bei blue Sport Schiri-Experte und erinnert sich: «GC hat das Spiel gewonnen, aber er war offensichtlich trotzdem nicht zufrieden und hatte das Gefühl, ich hätte mich respektlos verhalten».

Über den Vorfall nervt sich der 41-Jährige heute nicht mehr. Er müsse schmunzeln, wenn er darüber nachdenke und findet es schön, ein Stück Fussball-Geschichte miterlebt zu haben. Cabanas ist der Basler danach ab und zu begegnet, «die Geschichte ist aus der Welt und heute kein Problem mehr». Dank den Aufnahmen wird uns die Szene für immer erhalten bleiben.

Die Ganze Sendung