An der Schnee-WM in Arosa bieten die Altstars auf dem Platz ein Spektakel (heute Freitag: 20:00 auf blue Zoom), zur Galaform laufen Helmer, Basler, Sneijder & Co. aber erst an der Gala auf. Das sind die Höhepunkte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Nati wird in Arosa Schnee-Weltmeister. Mario Basler und Wesley Sneijder nerven sich über die Schiedsrichterleistungen.

Die Gala nach der Schnee-WM in Arosa ist ein Feuerwerk. Die Ex-Stars wie Alex Frei, Mario Basler, Thomas Helmer oder Wesley Sneijder laufen da zur Galaform auf. Verbale Grätschen und Leibchenzupfer am Laufmeter.

Frei bringt mit «Only-Fans»-Spruch Helmer ins Stocken

Nati-Topskorer Alex Frei gibt an der Schnee-WM sein Comeback im Nati-Dress. Im Final gegen Deutschland muss er nach einem Zweikampf mit Marko Rehmer verletzt raus, dennoch schiesst er sich mit sechs Toren auf Platz 3 der Skorerliste. Auf der Bühne am Abend sitzt dann jeder Schuss.

«Marko war schon früher ein fieser Hund», sagt Frei und meint: «Im Verlaufe des Abends werden die Schmerzen sicher weniger.» Auf die Frage, was er jetzt, wo er doch viel Zeit habe, so mache, meint er cool: «Only Fans...» – grosses Gelächter im Saal, sogar der rhetorisch hervorragende Thomas Helmer, der durch Abend führt, gerät kurz ins Stocken. Frei: «Ich wollte nur sehen, ob ihr alle noch wach seid.»

«Ich kann nicht Skilaufen, nur Après-Skilaufen.

Mit viel Humor gehts weiter. Der exzentrische Ex-Bayern-Star Mario Basler, der als Helmers Co-Moderator amtet, ist für die härteren Tacklings zuständig. Er empfiehlt Frei zur schnellen Genesung zwölf Wodka Lemons, «dann spürst du es nicht mehr», sagt Basler. Auf die Frage, ob er am nächsten Tag Skilaufen gehe, meint der Lebemann: «Ich kann nicht Skilaufen, nur Après-Skilaufen.»

Baslers Heilmittel für alles: Wodka Lemon

Basler kann auch weniger subtil. Nach der Finalpleite der Deutschen gegen die Schweiz hat er sich auf die Schiedsrichter eingeschossen. Er fühlt sich benachteiligt, fordert für die nächste Austragung internationale Spitzenrefs wie Pierluigi Collina. Eine Blutgrätsche nach der anderen. Am Schiedsrichter-Tisch nerven sich Luigi Ponte und seine Kollegen je länger je mehr. Zuletzt bitten Basler und Helmer die Schiedsrichter auf die Bühne. Baslers Friedensangebot zum Ende? «Die Schweiz hat den Sieg verdient, dank euch. Lasst uns nachher einen Wodka Lemon darauf trinken!» Wodka Lemon so scheint es, ist Baslers Heilmittel für alles.

Schiri-Zoff: Wesley Sneijder wollte gar abreisen

Die Schiedsrichter kriegen nicht nur von Basler ihr Fett ab. Der ehemalige brasilianische Weltklasse-Verteidiger Lucio, extra fürs Turnier von Brasilien eingeflogen, haut in dieselbe Kerbe. Und auch der ehemalige holländische Superstar Wesley Sneijder – immer noch mit einem sensationellen Ballgefühl, aber mittlerweile auch mit Bäuchlein unterwegs – ist zwischendurch richtig sauer. So sauer gar, dass er kurzfristig gar nicht mehr spielen, sondern abreisen wollte. «Jeder wusste weshalb. Wir wussten schon vor dem Anpfiff, dass die Schweiz gewinnen wird», sagt er an der Gala und schmunzelt.

Benaglio provoziert gegen Basler zurück

Diego Benaglio nimmt's mit Humor. «Wisst ihr, was ich top finde? Wir kommen alle hierher, um Spass zu haben und am Ende ist jeder einzelne von uns noch genauso ehrgeizig wie früher.» Er packt die Möglichkeit beim Schopf und revanchiert sich bei Basler für eine von dessen «Bild»-Kolumnen vor einigen Jahren.

«Jetzt lobst du mich, dabei hast du damals geschrieben: ‹Der Diego Benaglio hält maximal noch die Klappe.› Helmer fordert von Basler eine Entschuldigung. Dessen Antwort: «Ich werde mich jetzt nicht dafür entschuldigen. Du kennst mich doch: Ich habe eine grosse Klappe.»

Polster knapp am Tod vorbei

Ebenfalls extra eingeflogen wurde Österreich-Legende Toni Polster. Der 60-Jährige erlitt zuletzt einen Darmdurchbruch. Er erzählt: «Es war mir nur etwas komisch im Bauch und da denkst Du erst, bis morgen ist das schon wieder gut. Aber wäre ich in der Nacht nicht behandelt worden, wäre ich gestorben. Heute geht es mir wieder gut.» Die Schiri-Diskussion beendet der ehemalige Stürmerstar so: «Bei allem Humor, mit der Schweiz hat am Ende das beste Team gewonnen.»

Dzemaili gewinnt eine Woche Arosa

Das beste Team stellt auch den besten Spieler. Blerim Dzemaili wird als MvP ausgezeichnet. Und Torschützenkönig wird er auch noch. Als Preis gibt's eine Woche in Arosa inklusive Skipass. Dzemaili freut sich aus Skifahren.

Hoarau singt auf «Berndütsch»

Für ruhigere Töne zum Abschluss sorgt Guillaume Hoarau. Der ehemalige YB-Topskorer singt. Erst Reggae, dann sogar auf Berndeutsch. «Ich spreche kein Deutsch, nur Bärndütsch», scherzt er. Und auf die Frage von Helmer, wo er denn singen gelernt habe, sagt Hoarau: «Unter der Dusche wie du!» Sein Lied «Scharlachrot» von Patent Ochsner ist ein schöner Abschluss.