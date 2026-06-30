Fussball
Live & Resultate
Super League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Alle Ligen
blue News
Schweiz
Ausland
Wirtschaft
News-Ticker
Sport
Fussball
MyTech
Filme & Serien
Talks & Interviews
People
Lifestyle
Wetter
Horoskop
Videos
Karriere
Arbeiten bei blue
Jobs
blue+
blue Sport
blue SuperMax
blue Premium
blue Video
blue Cinema
Kinoprogramm
Demnächst im Kino
Angebote
blue Cinema Memberclub
Swisscom Privatkunden
Mobile
Internet
TV
Kombi-Abo
Geräte
Hilfe & Support
Swisscom Community
Direkteinstieg
E-Mail Login
mySwisscom
Swisscom Shops
myAi
myCloud
blue TV Player
blue News
Schweiz
Ausland
Wirtschaft
News-Ticker
Sport
Fussball
MyTech
Filme & Serien
Talks & Interviews
People
Lifestyle
Wetter
Horoskop
Videos
Karriere
Arbeiten bei blue
Jobs
blue+
blue Sport
blue SuperMax
blue Premium
blue Video
blue Cinema
Kinoprogramm
Demnächst im Kino
Angebote
blue Cinema Memberclub
Swisscom Privatkunden
Mobile
Internet
TV
Kombi-Abo
Geräte
Hilfe & Support
Swisscom Community
Direkteinstieg
E-Mail Login
mySwisscom
Swisscom Shops
myAi
myCloud
blue TV Player
Werbung
Rechtliches
Datenschutz
Impressum
Publizistische Leitlinien
blue News App
FAQ
Cookie - Einstellungen
DE
FR
IT
EN
DE
FR
IT
EN
Sport
Fussball
Mehr zum Thema
Jetzt kommt's zum Wiedersehen
Zerstritten, blondiert, versöhnt: Mein spezielles Verhältnis zu Vladimir Petkovic
Dreijahresvertrag
St. Gallen zieht Kaufoption bei Baldé
Transfer
Gonçalo Ramos von PSG zur AC Milan
Transfer
Leverkusen lässt Grimaldo gen Madrid ziehen
SchlÃ¤gt die norwegische Tormaschinerie gegen ElfenbeinkÃ¼ste wieder zu?
Meistgelesen
1
Zerstritten, blondiert, versöhnt: Mein spezielles Verhältnis zu Vladimir Petkovic
2
Reif: «Das Kapitel Nagelsmann ist Geschichte – und Klopp wird sich kaum verweigern können»
3
So kam es zum Eklat in der Berner Marzili-Frauenbadi
4
Schweizer Büsis hinterlassen ein Müllproblem
5
Deutschland zerfleischt sich nach WM-Debakel selber