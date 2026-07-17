Waldbrände in Kanada und Minnesota haben gewaltige Rauchwolken verursacht, die über weite Teile des Nordostens der USA ziehen. Betroffen sind neben Städten wie Chicago und Detroit auch New York und East Rutherford, wo das WM-Finale stattfinden soll.

New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul bewertete die Situation am Donnerstag mit Blick auf die Gesundheit der Bevölkerung als «sehr ernst» und «sehr ungesund». Sie rief erneut zum Tragen von Masken im Freien auf.

Im benachbarten East Rutherford findet am Sonntag (21.00 Uhr Schweizer Zeit) das WM-Endspiel zwischen Europameister Spanien und Titelverteidiger Argentinien statt. Noch ist unklar, ob die aktuelle Lage Auswirkungen auf das Spiel haben wird.

Rauch umhüllt die Wolkenkratzer in New York. EPA

MLS-Partie wegen «gefährlicher Luftqualität» abgesagt

Wegen schlechter Luftqualität ist bereits das Debüt von Robert Lewandowski für die Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS gegen die Vancouver Whitecaps und Thomas Müller abgesagt worden.

Die für den heutigen Donnerstag (Ortszeit) in Chicago geplante Partie wurde auf den 6. Oktober verschoben, wie die Teams mitteilten. Die Entscheidung sei gemeinsam mit Experten mit Blick auf die Gesundheit sowie Sicherheit von Fans, Spielern und allen am Spiel beteiligten Personen getroffen worden, hiess es weiter.

Für den früheren Bundesligastürmer Lewandowski wäre es nach seinem Wechsel vom FC Barcelona das erste Spiel für seinen neuen Club gewesen. Die früheren Bayern-Kollegen Müller und Lewandowski trafen sich dennoch in der Stadt. «Nicht das Treffen, das wir uns erhofft hatten, aber trotzdem geniessbar. Immer ein Vergnügen – wir sehen uns im Oktober wieder!!!», schrieb Müller auf X zu einem gemeinsamen Foto.

In der Region Chicago wurde die Luftqualität von «sehr ungesund» bis «gefährlich» eingestuft. Jüngste Prognosen gehen davon aus, dass sich die Luftqualität in der Region New York, wo der WM-Final ausgetragen wird, von Samstag an bessern wird.