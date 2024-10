Schock für Fussball-Traumpaar Alisha Lehmann und Douglas Luiz

Das Haus von Alisha Lehmann wurde ausgeraubt. Bild: KEYSTONE

Schock für das Juventus-Paar Alisha Lehmann und Douglas Luiz: In der Nacht auf Freitag dringen Einbrecher in ihr gemeinsames Haus in Turin ein. Die Täter stehlen Uhren und Schmuck im Wert von rund 500'000 Euro.

tbz Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Laut italienischen Medien wurden Alisha Lehmann und ihr Partner Douglas Luiz Opfer eines Einbruchs, während sie mit ihren jeweiligen Juventus Turin Teams unterwegs waren.

Die Diebe erbeuteten Uhren im Wert von 500'000 Euro und mehrere Diamanten-Halsketten. Mehr anzeigen

Eigentlich ein normaler Freitagabend beim Fussball-Traumpaar aus Turin: Douglas Luiz steht für Juventus Turin gegen Lazio Rom auf dem Platz, Alisha Lehmann trainiert mit dem Frauenteam für das Spiel gegen Inter Mailand.

Doch beide ahnen nicht, was sich in dieser Nacht in ihrem Zuhause abspielt. Einbrecher nutzen die Abwesenheit des Paares und dringen in ihr Haus in Turin ein, wie mehrere italienische Medien berichten. Demnach stehlen sie elf Uhren von Douglas Luiz im Wert von rund 500'000 Euro und mehrere Diamanten-Halsketten von Alisha Lehmann.

Als das Paar nach Hause zurückkehrt, wartet die böse Überraschung. Die Polizei ist vor Ort, sichert Spuren und ermittelt. Für die beiden Juventus-Stars soll es ein Schock gewesen sein.

Videos aus dem Ressort

Frauenpower bei blue Sport – wir suchen Moderatorinnen und Kommentatorinnen Fussball ist bei blue Sport keine reine Männersache – wir suchen Moderatorinnen und Kommentatorinnen! Du (w) verfügst über ein fundiertes Fussballwissen und stehst gerne vor der Kamera? Dann bewirb dich jetzt! Informationen unter blueplus.ch/casting. 10.10.2024