Die herausfordernden Bedingungen im Stadion von Stoke City haben auf der Insel Kult-Status. Xherdan Shaqiri, der drei Jahre im Britannia-Stadion auflief, hat nun über die dortigen Schwierigkeiten als Kreativ-Spieler geredet.

Nach drei Jahren bei Bayern München hatte Xherdan Shaqiri genug von seinem Dasein als Edel-Reservist und flüchtete im Januar 2015 zu Inter Mailand. Das halbjährige Intermezzo in der Lombardei stellte sich als beidseitiges Missverständnis heraus.

Stoke City lockte daraufhin den Champions-League-Sieger von 2013 mit einem vorzüglich dotierten Mehrjahresvertrag in die Premier League. Nach zwei eher dezenten Jahren stieg Shaqiri aber ausgerechnet am Ende der persönlich besten Kampagne erstmals in seiner Laufbahn ab. Mit 30 Skorerpunkten und diversen auffälligen Dribblings zeigte der Kreativspieler auch in den Midlands seine Klasse.

Die Frage, ob ein Spieler an einem kalten, regnerischen Abend in Stoke (‹can they do it on a cold rainy night in Stoke?›) bestehen kann, hat sich in den letzten Jahren in die Fussballsprache eingeschlichen (hier erfährst du mehr über die Hintergründe). In der Tat sind die Bedingungen im Britannia-Stadion speziell: Einerseits bläst oft ein garstiger Wind, andererseits sorgen 30'000 Zuschauer nah am Spielfeldrand für eine besondere Atmosphäre.

Könnte Messi auch in Stoke zaubern?

So spotteten einige Fussball-Experten auf der Insel, dass selbst ein Weltklassespieler wie Lionel Messi mit diesen typisch englischen Bedingungen nicht zurechtkommen würden. Über dieses Klischee sprach «fourfourtwo» mit Shaqiri. Er selbst gehört mit seinen Spielanlagen ja auch in die Kategorie der Fussballer, die hier besonders Probleme haben sollte.

«Anfangs wusste ich nichts davon, aber später schon», erzählt Shaqiri. «Ich denke, ich habe oft gezeigt, dass ich es kann – zu 100 Prozent. Es war dort sehr windig! Der Wind machte es den Gastmannschaften schwer, weil die Ecken des Stadions offen waren.»

Xherdan Shaqiri jubelte früher im Britannia-Stadion. imago/PA Images

Shaqiri weiter: «Ich erinnere mich, dass unser Goalie (Anm.d.Red.: Asmir Begovic) einmal wegen des Windes mit einem langen Ball ein Tor erzielte. Die Fans standen immer hinter uns. Es war ein lautes Stadion mit unglaublicher Unterstützung, daher war es immer schwierig, gegen Stoke zu spielen.»

«Ich liebte es, bei Stoke zu sein»

Shaqiri reflektiert gegenüber «fourfourtwo», warum er damals den überraschenden Wechsel zu den Potters vollzog: «Es war wichtig für mich, das Vertrauen des Vereins und des Trainers zu haben, und Mark Hughes wollte mich wirklich», meint er und ergänzt: «Einige Vereine waren interessiert, aber Stoke bot mir die beste Möglichkeit, mein Spiel zu spielen und als Spieler zu wachsen.»

«Ich war noch jung (Anm.d.Red.: 23 Jahre alt) und in die Premier League zu gehen, war immer ein grosser Traum. Ich liebte es, bei Stoke zu sein. Sie haben eine grosse Geschichte, als einer der ältesten Vereine der Welt», hält Shaqiri fest.

Nach drei Jahren bei Stoke blieb Shaqiri auf der Insel und wechselte zu Liverpool. Über Lyon und Chicago Fire kehrte er im Sommer 2024 zu seinem Stammklub Basel zurück. Mit dem FCB winkt diese Saison gar die Meisterschaft. Weniger gut läuft es Stoke, die sich noch in Abstiegsgefahr befinden. Mit Wouter Burger befindet sich ein Spieler mit FCB-Vergangenheit im Kader.

Shaqiri würde gerne wieder mal seine alte Wirkungsstätte besuchen. «Wenn ich Zeit habe, zu einigen Spielen zu gehen, würde ich gerne dorthin zurückkehren. Ich habe viel als Fussballer gelernt, nicht nur offensiv, sondern auch defensiv. Wir hatten ein gutes Team und viele grosse Namen», erinnert sich der 125-fache Internationale.

