«Schuss zum Mond» England spottet über Kane-Penalty gegen Ex-Klub Tottenham

L. Betschart

8.8.2025 - 07:57

Erst trifft er, dann verschiesst er: Harry Kane.
Erst trifft er, dann verschiesst er: Harry Kane.
Bild: Sven Hoppe/dpa

Harry Kane trifft beim überzeugenden Erfolg des FC Bayern gegen Tottenham. Aber er verschiesst auch einen Elfmeter. Das ruft Erstaunen auf der Insel hervor.

DPA, L. Betschart

08.08.2025, 07:57

08.08.2025, 08:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Bayern weist Tottenham in einem Testspiel in die Schranken und schlägt den Europa-League-Sieger gleich mit 4:0.
  • Unter die Torschützen reiht sich auch Harry Kane, der kurz nach seinem Treffer aber einen Penalty weit übers Tor schiesst. Darüber wundert sich Englands Presse in der Folge.
  • «Ich bin froh, dass es in einem Vorbereitungsspiel war», sagt Kane selbst über seinen Fehlschuss.
Mehr anzeigen

Harry Kane steckte diesen ungewöhnlichen Fehlschuss beim Testspielsieg des FC Bayern mit einem Schmunzeln locker weg. Dagegen wunderte sich Englands Presse über den Nationalmannschaftskapitän. «Harry Kane trifft gegen Tottenham und schiesst dann einen Elfmeter meilenweit über das Tor», schrieb die «Sun» und spottete über einen Schuss «in die Reihe Z» der Tribüne. 

Kane hatte beim 4:0 der Münchner gegen seinen Ex-Club Tottenham Hotspur zunächst die Führung erzielt, ehe er wenig später einen Elfmeter über das Tor ballerte. Von einem «Schuss zum Mond» war auf der Insel die Rede.

Kane: «Besser im Vorbereitungsspiel»

«Ich bin froh, dass es in einem Vorbereitungsspiel war. Ich bin ausgerutscht, solche Dinge passieren und man kann sie nicht kontrollieren», sagte der Bayern-Stürmer. «Ich hatte denselben Ablauf wie immer und rutsche dann weg.»

Die 72'000 Zuschauer erlebten eine Rarität. Denn vor seiner imposanten Serie von 30 verwandelten Pflichtspiel-Elfmetern hatte Englands Nationalmannschaftskapitän zuletzt bei der WM 2022 im Viertelfinale gegen Frankreich verschossen. «Er jagt den Ball auf die Tribüne», konnte man beim Telegraph nach dem Fehlschuss vom Donnerstagabend lesen.

Talente mit Traumtoren

Kane hielt sich damit nicht auf. «In der Vorbereitung geht es eher darum, wieder die Fitness zurückzubekommen, aber als Stürmer will man natürlich das Gefühl, wenn der Ball ins Tor einschlägt», sagte der Angreifer. «Es war schön zu treffen, es hätten aber auch mehr sein können.»

Nach Kanes Führung erhöhte Kingsley Coman (61.) auf 2:0. Nach einem Neunfach-Wechsel bejubelten Lennart Karl (17 Jahre) in der 75. und Jonah Kusi-Asare (18) in der 80. Minute weitere schöne Bayern-Treffer. 

Bevor es nächste Woche gegen den VfB Stuttgart um den Franz Beckenbauer Supercup geht, testet des FC Bayern seine Form noch ein drittes Mal. Nach den Siegen gegen Olympique Lyon (2:1) und Tottenham steht am Dienstag die Partie gegen GC im Letzigrund an. blue Sport zeigt dir das Spiel ab 17.45 Uhr live.

Grasshopper Club Zürich - FC Bayern München
Grasshopper Club Zürich - FC Bayern München

Di 12.08. 17:45 - 20:30 ∙ blue Sport Live ∙ Grasshopper Club Zürich - FC Bayern München

Mit tv.blue.ch mieten

