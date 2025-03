Jon Dahl Tomasson wurde von seiner schwedischen Mannschaft enttäuscht Keystone

Der Schweizer WM-Qualifikationsgegner Schweden kassiert im ersten von zwei Testspielen in dieser Länderspiel-Pause eine schmerzhafte 0:1-Niederlage in Luxemburg.

Keystone-SDA SDA

Die vom Dänen Jon Dahl Tomasson trainierten Schweden testen wie die Schweiz in diesen Tagen gegen Nordirland und Luxemburg. Die Luxemburger, die im letzten Jahr mit dem 2:1 gegen Kasachstan nur einen Match gewinnen konnten, trafen in der ersten Halbzeit nach einem Eckball durch den Serbien-Legionär Seid Korac.

Am Dienstag gastiert Luxemburg, die Nummer 92 des FIFA-Rankings, in St. Gallen. Schweden empfängt am gleichen Tag in Solna Nordirland. Die Nordiren spielten am Freitag gegen die Schweiz 1:1.