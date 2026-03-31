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WM-Qualifikation Schweden und die Türkei sichern sich WM-Tickets

SDA

31.3.2026 - 22:51

Schwedens Spieler feiern die WM-Teilnahme
Schwedens Spieler feiern die WM-Teilnahme
Keystone

Schweden und die Türkei schaffen in den Playoff-Finals die Qualifikation für die WM. Die anderen zwei Duelle werden in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen entschieden.

Keystone-SDA

31.03.2026, 22:51

Schweden traf daheim in Solna gegen Polen in der 88. Minute zum 3:2-Sieg. Viktor Gyökeres, der vor fünf Tagen gegen die Ukraine mit einem Hattrick brilliert hatte, wurde erneut zum Matchwinner. Zuvor hatten die Polen um Robert Lewandowski zweimal einen Rückstand wettgemacht.

Die Schweden, die in der Schweizer WM-Qualifikationsgruppe nur zwei Punkte geholt hatten und dank der Nations League eine zweite Chance bekamen, revanchierten sich für die Playoff-Niederlage vor vier Jahren gegen Polen. In der WM-Vorrunde treffen die Skandinavier auf die Niederlande, Japan und Tunesien.

Die Türkei wurde ihrer Favoritenrolle auswärts gegen Kosovo gerecht. Sieben Minuten nach der Pause traf Kerem Aktürkoglu nach einer schönen Kombination zum 1:0-Sieg. Bis dahin war es der Kosovo gewesen, der sich die beste Torchance in Pristina erspielt hatte: Der türkische Goalie Ugurcan Cakir lenkte nach einer halben Stunde einen Schuss von Fisnik Asllani rettend an die Latte. Bei der ersten WM-Teilnahme seit 2002 trifft die Türkei auf die USA, Paraguay und Australien.

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