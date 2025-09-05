Die enttäuschten Schweden nach dem späten Gegentor Keystone

Schweden verpasst in der Schweizer WM-Qualifikationsgruppe B den Sieg in Slowenien knapp. Ein Goaliefehler und ein Tor in der letzten Minuten sorgen für das 2:2.

Keystone-SDA SDA

Den schlimmen Patzer von Goalie Robin Olsen konnte Schweden in Ljubljana noch korrigieren. Nachdem der Keeper von Malmö 42 Sekunden nach Wiederanpfiff einen harmlosen Weitschuss des ehemaligen Luganese Sandi Lovric zum 1:1 hatte passieren lassen, gelang dem jungen Yasin Ayari in der 73. Minute das 2:1. Bis fast in die Nachspielzeit sah es so aus, als wäre dies der Siegtreffer und der 21-jährige Ayari von Brighton der Matchwinner. Er hatte in der 18. Minute bereits das 1:0 von Anthony Elanga vorbereitet.

Doch in der 90. Minute trat Sloweniens Starstürmer Benjamin Sesko entscheidend in Erscheinung. Er brachte den Ball inmitten von schwedischen Verteidigern mit dem Kopf zu Zan Vipotnik, der mit einem Halbvolley und via Pfosten zum 2:2 traf. Schweden, das mit Viktor Gyökeres, aber ohne den 150-Millionen-Angreifer Alexander Isak spielte, konnte darauf nicht mehr reagieren.

Für Slowenien geht am Montag mit dem Spiel in Basel gegen die Schweiz weiter.

Telegramm und Tabelle:

Slowenien – Schweden 2:2 (0:1)

Ljubljana. – SR Sanchez (ESP). – Tore: 18. Elanga 0:1. 46. Lovric 1:1. 73. Ayari 1:2. 90. Vipotnik 2:2.