Schweizer Gruppe Slowenien schockt Schweden mit Last-Minute-Ausgleich

SDA

5.9.2025 - 22:58

Die enttäuschten Schweden nach dem späten Gegentor
Die enttäuschten Schweden nach dem späten Gegentor
Keystone

Schweden verpasst in der Schweizer WM-Qualifikationsgruppe B den Sieg in Slowenien knapp. Ein Goaliefehler und ein Tor in der letzten Minuten sorgen für das 2:2.

Keystone-SDA

05.09.2025, 22:58

05.09.2025, 23:35

Den schlimmen Patzer von Goalie Robin Olsen konnte Schweden in Ljubljana noch korrigieren. Nachdem der Keeper von Malmö 42 Sekunden nach Wiederanpfiff einen harmlosen Weitschuss des ehemaligen Luganese Sandi Lovric zum 1:1 hatte passieren lassen, gelang dem jungen Yasin Ayari in der 73. Minute das 2:1. Bis fast in die Nachspielzeit sah es so aus, als wäre dies der Siegtreffer und der 21-jährige Ayari von Brighton der Matchwinner. Er hatte in der 18. Minute bereits das 1:0 von Anthony Elanga vorbereitet.

Doch in der 90. Minute trat Sloweniens Starstürmer Benjamin Sesko entscheidend in Erscheinung. Er brachte den Ball inmitten von schwedischen Verteidigern mit dem Kopf zu Zan Vipotnik, der mit einem Halbvolley und via Pfosten zum 2:2 traf. Schweden, das mit Viktor Gyökeres, aber ohne den 150-Millionen-Angreifer Alexander Isak spielte, konnte darauf nicht mehr reagieren.

Für Slowenien geht am Montag mit dem Spiel in Basel gegen die Schweiz weiter.

Telegramm und Tabelle:

Slowenien – Schweden 2:2 (0:1)

Ljubljana. – SR Sanchez (ESP). – Tore: 18. Elanga 0:1. 46. Lovric 1:1. 73. Ayari 1:2. 90. Vipotnik 2:2.

Videos aus dem Ressort

Klippenspringer in Mostar

Klippenspringer in Mostar

STORY: Bei schönstem Spätsommerwetter gab es am Donnerstag in Mostar in Bosnien und Herzegowina einen kleinen Vorgeschmack auf den anstehenden Wettkampf der Cliff Diving World Series.  Ein Event, bei dem sich die besten Klippenspringer der Welt versammeln, um sich im vorletzten Wettkampf der Saison, hier auf der Stari-Most-Brücke, rund 30 Meter in die Tiefe zu stürzen. Und es könnte eine Vorentscheidung für die Gesamtwertung im Kampf um die Weltmeisterschaft fallen.  Zurzeit führt die Australierin Rhiannan Iffland die Damenwertung an, während bei den Männern der Franzose Gary Hunt ganz oben in der Tabelle steht. Die Brücke stammt aus dem 16. Jahrhundert und die ersten wagemutigen Sprünge wurden bereits im 17. Jahrhundert dokumentiert.  Sie galten als Mutprobe für die jungen Männer der Stadt.

05.09.2025

Das sagt Christian Stucki zum Berner Abschneiden am ESAF

Das sagt Christian Stucki zum Berner Abschneiden am ESAF

04.09.2025

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Das Buch «Mensch Fussballstar – Tabus, Depression, Terror, Tod und grosse Gefühle: Was die gefeierten Helden neben dem Platz erleben» von blue-Sport-Chefredaktor Andreas Böni erschien am 18. August. Böni erzählt, wie es dazu kam.

03.09.2025

Klippenspringer in Mostar

Klippenspringer in Mostar

Das sagt Christian Stucki zum Berner Abschneiden am ESAF

Das sagt Christian Stucki zum Berner Abschneiden am ESAF

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Mehr Videos

