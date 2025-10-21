  1. Privatkunden
1'300-Seelen-Dorf düpiert alle Schwedens Sensationsteam Mjällby gelingt Fussball-Wunder

dpa

21.10.2025 - 07:35

Mjallbys Tom Pettersson bejubelt beim Auswärtsspiel in Göteborg den Meistertitel seiner Mannschaft.
Mjallbys Tom Pettersson bejubelt beim Auswärtsspiel in Göteborg den Meistertitel seiner Mannschaft.
KEYSTONE

In einer einmaligen Saison krönt sich der kleine Club Mjällby AIF vorzeitig zum schwedischen Fussballmeister. Wie hat der Fussballzwerg aus einem 1'300-Seelen-Dorf das hinbekommen?

,

DPA, Tobias Benz

21.10.2025, 07:35

21.10.2025, 08:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Montag kommt es in Schweden zu einer Fussball-Sensation.
  • Der Dorfklub Mjällby AIF krönt sich nach einer aussergewöhnlichen Saison zum Meister.
  • Dabei war der Club 2016 noch nahe dran, in die vierte Liga abzusteigen.
  • Hintergründe des Erfolgs sind ein spezielles Trainerteam und eine einzigartige Zusammengehörigkeit im Team.
Mehr anzeigen

Es ist nicht weniger als ein Fussballwunder: Das Überraschungsteam Mjällby AIF ist zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte schwedischer Fussballmeister. Das Team aus einem kleinen Ort mit knapp 1'300 Einwohnern in der südschwedischen Provinz Blekinge siegte am Montagabend mit 2:0 (2:0) bei IFK Göteborg und ist damit bereits drei Spieltage vor Saisonende nicht mehr von der Tabellenspitze der schwedischen Topliga Allsvenskan zu verdrängen.

«So etwas hätte ich nie gedacht», sagte Torschütze Jacob Bergström, der das 1:0 (21. Minute) erzielt hatte, laut Nachrichtenagentur AP: «Ich bin unglaublich dankbar, Teil dieser Gruppe zu sein. Wir zeigen, dass man als Kollektiv unglaublich weit kommen kann.» Die schwedische Zeitung «Aftonbladet» schrieb: «Die Sensation ist Realität.»

MAIF hat die diesjährige Saison dominiert, wie in den Vorjahren teilweise nur Rekordmeister Malmö FF, der in acht der letzten zwölf Jahre am Ende den Titel geholt hatte. Die Mannschaft von Cheftrainer Anders Torstensson setzt dabei nicht auf grössere Stars und hat keine wohlhabenden Investoren im Rücken. Mannschaftliche Geschlossenheit, kluges Scouting und besonnenes Wirtschaften sind die Erfolgsfaktoren. 

Aussergewöhnliches Trainer-Duo

So rettete sich der Dorfclub 2016 noch vor dem Abstieg in die vierte schwedische Liga. Dann begann der langsame Neuaufbau. Grossen Anteil daran trägt auch das ungewöhnliche Trainer-Duo bei Mjällby. Cheftrainer Torstensson diente zehn Jahre bei Militär, arbeitete dann als Schulleiter und wurde schliesslich Fussballtrainer.

Im Sommer 2024 folgt der Schicksalsschlag: Beim 59-Jährigen wird lymphatische Leukämie festgestellt. Eine Behandlung sei aber nicht nötig. «Es hätte 100 schlimmere Diagnosen geben können», sagt Torstensson und kämpft an der Seitenlinie weiter.

Die Meisterhelden des Mjällby AIF.
Die Meisterhelden des Mjällby AIF.
KEYSTONE

Dort steht ihm Co-Trainer Karl Marius zur Seite, ein 35-jähriger, der sich das Thema visuelle Wahrnehmung im Fussball zur Brust genommen hat. «Niemand auf der Welt hat sich so intensiv mit den Augenbewegungen von Fussballern beschäftigt wie ich», zitiert die «Sportschau» den aufstrebenden Taktiker.

Kaderwert Mittelmass, Spieler leben zusammen in Wohnheim

Die spezielle Zusammenarbeit zahlt sich aus: Nach einer einmaligen Saison mit bislang nur einer Niederlage beträgt der Vorsprung auf den Stockholmer Verfolger Hammarby auf Rang zwei nun satte elf Punkte, der auf Vorjahresmeister Malmö auf Rang vier sogar 21 – und das, obwohl Mjällby nach Angaben von «transfermarkt.de» aktuell nur den neunthöchsten Marktwert aller 16 Allsvenskan-Teams hat.

Für Mjällby AIF ist es der erste nationale Meistertitel der 86-jährigen Vereinsgeschichte. Benannt ist der Verein nach dem kleinen Örtchen Mjällby, das gemäss neuester Daten 1'379 Einwohner zählt. Seine Heimspiele trägt das Team aber in der ähnlich kleinen Nachbargemeinde Hällevik aus.

Zur Sensation beigetragen hat wohl auch der aussergewöhnliche Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Viele Spieler leben gemeinsam in einer Art Studentenwohnheim.

«Wenn wir nichts zu tun haben, grillen wir, kochen zusammen oder hängen ab», verrät Mittelfeldspieler Elliot Stroud gegenüber der BBC. Aktuell dürfte in der Spieler-WG stattdessen wohl eine dicke Meisterparty auf dem Tagesprogramm stehen.

Mjällby-Captain Jesper Gustavsson feuert nach dem Meistertitel die Fans an.
Mjällby-Captain Jesper Gustavsson feuert nach dem Meistertitel die Fans an.
KEYSTONE

