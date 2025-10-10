  1. Privatkunden
Siegen oder fliegen Schwedens Trainer ist vor dem Schweiz-Spiel schon angezählt

SDA

10.10.2025 - 13:30

Schwedens Nationaltrainer Jon Dahl Tomasson braucht gegen die Schweiz ein Erfolgserlebnis.
Schwedens Nationaltrainer Jon Dahl Tomasson braucht gegen die Schweiz ein Erfolgserlebnis.
Imago

Im schwedischen Nationalteam herrscht seit dem Fehlstart in die WM-Qualifikation Unruhe. Der Nationaltrainer Jon Dahl Tomasson braucht gegen die Schweiz dringend ein Erfolgserlebnis.

Keystone-SDA

10.10.2025, 13:30

10.10.2025, 14:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Freitag steht Schweden in der WM-Qualifikation gegen die Schweiz bereits unter Druck.
  • Auch für Jon Dahl Tomasson ist die Lage brisant: Eine weitere Niederlage könnte den angezählten Trainer den Job kosten.
  • Angriffsfläche bot der Trainer jüngst auch mit der Degradierung der langjährigen Nummer 1. Robin Olsen gab daraufhin seinen Rücktritt aus dem Nationalteam bekannt.
Mehr anzeigen

Alexander Isak und Jon Dahl Tomasson geben sich an der Pressekonferenz betont gelassen. Für das Schweizer Nationalteam, den Gegner vom Freitag, sind Stürmer und Trainer voll des Lobes. Und als Isak gefragt wird, ob er das Rezept für den Sieg verrate, entgegnet der Angreifer des FC Liverpool: «Nein, das kann ich nicht tun. Ich finde, Jon hat schon ein bisschen zu viel gesagt.» Er sei einfach zu nett, fügt Isak lachend an.

Im schwedischen Nationalteam ist man bemüht, nach den Negativschlagzeilen der letzten Wochen Lockerheit auszustrahlen. Allerdings ist längst klar, dass für den 49-jährigen Tomasson das Duell gegen die Schweiz ein Schicksalsspiel wird. Nachdem sein Team in den Auswärtsspielen gegen Slowenien und Kosovo nur einen Punkt geholt hatte, wurde der Däne in den schwedischen Medien bereits angezählt.

Hinzu kam zuletzt das «Olsen-Gate»: Der langjährige Stammgoalie Robin Olsen hatte bei einem Gegentreffer gegen Slowenien nicht gut ausgesehen. Als ihm dann der Nationaltrainer vor einigen Tagen erklärte, in den nächsten Partien auf einen anderen Torhüter setzen zu wollen, trat Olsen per sofort aus dem Nationalteam zurück. Dabei warf der offensichtlich im Stolz verletzte Goalie dem Trainer schlechte Kommunikation vor.

«Vielleicht, weil ich nicht so schnell bin». Remo Freuler ist so gut wie nie verletzt – das ist selbst für ihn ein Rätsel

«Vielleicht, weil ich nicht so schnell bin»Remo Freuler ist so gut wie nie verletzt – das ist selbst für ihn ein Rätsel

Tomassons Stand im Nationalteam war allerdings schon von Beginn an kein einfacher: Seine Ernennung im Februar 2024 kam überraschend und sorgte für viele Diskussionen. Denn mit ihm wurde erstmals überhaupt ein Nicht-Schwede Trainer der «Tre Kronor». In der Presse schrieb man von einem historischen Wandel, der zu diesem Zeitpunkt aber auch nötig schien.

«Will Schweden seine Chance auf den Gruppensieg wahren, muss es heute gewinnen»

«Will Schweden seine Chance auf den Gruppensieg wahren, muss es heute gewinnen»

blue Sport Redaktor Jan Arnet ist mit der Schweizer Nationalmannschaft nach Stockholm gereist und berichtet vor Ort.

10.10.2025

Schweden hatte in der Qualifikation für die EM 2024 enttäuscht und war klar hinter Belgien und Österreich geblieben. Damit verpasste die Nationalmannschaft, die sich nur für eine der letzten vier Weltmeisterschaften qualifiziert hatte, erstmals seit 1996 auch eine EM-Endrunde. Es musste also etwas passieren. Und Tomasson hatte als Trainer von Malmö Eindruck hinterlassen, indem er zwei Meistertitel gefeiert und den Klub über vier Qualifikationsrunden in die Champions League geführt hatte.

Somit war man bereit, das «Experiment» einzugehen. Und zunächst schien Tomasson, der in der Nations League den Aufstieg in die Liga B realisierte, tatsächlich frischen Wind in das Nationalteam zu bringen. Mit den Leistungen im September hat sich die Stimmung jedoch bereits gedreht. Eine Heimniederlage, mit der der Gruppensieg ausser Reichweite rücken würde, dürfte man dem Dänen kaum verzeihen.

Yakin: «Die Spieler freuen sich auf die Partie und zusammen Fussball zu spielen»

Yakin: «Die Spieler freuen sich auf die Partie und zusammen Fussball zu spielen»

Nati-Trainer Murat Yakin spricht in der Medienkonferenz vor dem WM-Quali-Spiel in Schweden, wie er seine Mannschaft auf den Gegner vorbereitet hat.

09.10.2025

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

An der EM 2024 war Nico Elvedi noch einer der grossen Verlierer der Nati. Mittlerweile hat sich der Innenverteidiger in die Stammelf zurückgespielt. Jetzt blickt Elvedi zurück auf die schwierige Zeit und spricht über sein Verhältnis mit Murat Yakin.

08.10.2025

Freuler ist selten bis nie verletzt: «Vielleicht habe ich einfach Glück»

Freuler ist selten bis nie verletzt: «Vielleicht habe ich einfach Glück»

In seiner Karriere hat Remo Freuler gerade einmal sieben Spiele verletzungsbedingt verpasst. Ein Geheimrezept dafür hat der Nati-Mittelfeldspieler nicht. «Ich habe einen guten Lifestyle», sagt er.

09.10.2025

«Das Spiel gegen Schweden ist der erste echte Gradmesser»

«Das Spiel gegen Schweden ist der erste echte Gradmesser»

Die Schweizer Nati ist mit zwei Siegen in die WM-Quali gestartet. Nun stehen die beiden Auswärtsspiele gegen Schweden und Slowenien an. blue Sport Redaktor Jan Arnet ordnet ein.

06.10.2025

Weisses Haus tobt nach Nobelpreis-Entscheid
Trump geht leer aus – was Norwegen jetzt droht
Aargauer Gault-Millau-Restaurant muss per sofort schliessen
Tochter (17) quälte Bürgermeisterin mit Deo und zwei Messern
Kreml-Schutzschild legt das eigene Land lahm und wird so zum Bumerang

