Jonathan David verhinderte mit zwei Penaltytoren die Niederlage gegen Island Keystone

Kanada, der Schweizer Vorrundengegner bei der anstehenden WM, kommt im Testspiel gegen Island zu einem 2:2.

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Die Kanadier machten in Toronto gegen die nicht für die WM qualifizierten Isländer einen 0:2-Rückstand wett. Der für Juventus Turin spielende Stürmer Jonathan David war nach der Pause zweimal mit einem Penalty erfolgreich. Für den Rekordtorschützen der Kanadier waren es die Länderspieltore 40 und 41. Die Schlussphase bestritten die Gastgeber nach der Roten Karte gegen Tajon Buchanan zu zehnt.

Den nächsten Test bestreitet Kanada am Dienstag gegen Tunesien. Die letzten zwei Partien von der Heim-WM stehen im Juni gegen Usbekistan und Irland an. Auf die Schweiz trifft das Team von Nationalcoach Jesse Marsch am 24. Juni in Vancouver.

In einem anderen Testspiel vom Samstag stand Senegal gegen Peru (2:0) im Stade de France im Einsatz. Im Pariser Vorort Saint-Denis liessen sich die Senegalesen durch die Aberkennung des Afrika-Cup-Triumphs nicht vom Feiern abhalten. Die Spieler präsentierten vor der Partie den Pokal ihren Fans auf einer Art Ehrenrunde.

Derzeit kämpfen Senegal und Marokko auf juristischer Ebene um den Titel. Der afrikanische Verband hatte zuletzt den im Final siegreichen Senegalesen den Erfolg aberkannt und den Marokkanern zugesprochen. Dagegen wehren sich die Westafrikaner nun vor dem Sportgerichtshof CAS.