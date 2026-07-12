TickerTausende wollen WM-Kracher sehen
Zürich bebt – Public Viewing komplett voll
Jessica Frei, Lorena Bachmann und Vanessa Frei.
Jenny Keller
Die Schweiz macht die Nacht zum Tag: Trotz Anpfiff des WM-Viertelfinals gegen Argentinien mitten in der Nacht sind die Public Viewings voll. blue News ist vor Ort.
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Gleich geht's los!
Jenny Keller
Für Nati-Fan Sascha Kaufmann ist die Sache klar: «Bei Argentinien glänzen einzelne Stars. Die Schweiz funktioniert als Einheit. Genau das macht am Ende den Unterschied.» Sein Tipp: «Wir ziehen heute in den Halbfinal ein.»
Schlaf? Keine Chance!
blue News-Redaktor Yannik Tschan wollte nach dem Openair Frauenfeld eigentlich noch drei Stunden schlafen, bevor es zurück aufs Gelände geht. «Der Plan war zwar gut», sagt er. «Das Public Viewing direkt neben dem Hotel hatte dank Lautsprecheranlage aber andere Pläne.» Schlaf? Kann warten.
Bruno Bötschi
Auch die blue News Redaktion ist hellwach. Nicht nur die Kolleginnen und Kollegen, die für euch auf den Strassen unterwegs sind, verfolgen das Spiel. Auch privat sind so ziemlich alle auf den Beinen. Der nach eigener Aussage sportverrückte blue News Redaktor Bruno Bötschi meldet aus dem Wohnzimmer: «Die Nati hat heute etwas geschafft, was noch nie Schweizer Sportler:in geschafft hat - nicht einmal Roger Federer: Ich bin extra um 2 Uhr aufgestanden. »
«Wussten, dass wir anstehen müssen»
Vor dem bereits vollen Public Viewing geben sich die wartenden Nati-Fans gelassen. «Wir wussten, dass viele Leute kommen würden und wir wohl draussen warten müssen», sagt ein Nati-Fan. Die Hoffnung auf Einlass ist aber noch nicht aufgegeben: «Vielleicht haben wir Glück und kommen noch rein. Sonst feiern wir einfach hier draussen.»
Zur Not werde das Spiel auf dem Handy verfolgt. «Wir improvisieren ein bisschen. Hauptsache, wir sind dabei und können die Schweiz unterstützen.» Auf einen Resultattipp wollen sich die Fans nicht festlegen. Entscheidend sei nur eines: «Die Schweiz soll gewinnen. Das genaue Resultat spielt keine Rolle.»
Die Schweiz gewinnt! (den Trikotvergleich)
Das erste Duell des Abends geht klar an die Schweiz. Auf dem Weg ins Public Viewing steht es bei den Trikots satte 42:1 für die Nati. Irgendwann haben wir aufgehört zu zählen – es waren einfach zu viele rote Leibchen unterwegs. Zürich ist bereit. Jetzt muss nur noch die Mannschaft nachziehen. Hopp Schwiiz!
Rappelvolle Hütte auch bei der «Remise Rosa»
Rappelvolle Hütte bei der «Remise Rosa»Hunderte Leute drängen sich für den WM-Viertelfinal der Schweiz ins Public Viewing bei der «Remise Rosa». Die Security muss bereits erste Leute nach Hause schicken
Der frühe Vogel fängt den Platz. Oder so. In der «Remise Rosa» herrscht schon jetzt Ausnahmezustand. Das Public Viewing ist rappelvoll, die Security schickt erste Fans bereits wieder nach Hause. Viele schauen sich vorsichtshalber schon England gegen Norwegen an – Hauptsache, sie sind beim Schweizer WM-Kracher gegen Argentinien garantiert dabei.
Schweizer Fans sind zuversichtlich!
Jenny Keller
Die Nervosität steigt – und die Zuversicht ist riesig. 🇨🇭 Im Zürcher «Zum Glatten Köbi» sind die Tische schon lange vor dem Anpfiff besetzt. Jessica Frei setzt auf Captain Granit Xhaka: «Er trägt das Team heute ins Finale.» Lorena Bachmann hat ihren Mann des Vertrauens bereits auserkoren: «Ruben Vargas schiesst heute zwei Tore, ich spüre es.» Und Vanessa Frei? Die plant gleich voraus: «Ich mache heute eine Freinacht. Das Champagnerfrühstück ist schon eingeplant.» Wenn das kein gutes Omen ist.
Viele Public Viewings rappelvoll
Der Ansturm auf die Public Viewings hat schon vor Stunden begonnen. Bereits um kurz nach Mitternacht waren in der Zürcher «Kanzlei» zahlreiche Plätze belegt. Alle wollen die Nati sehen!
Samuel Walder
Herzlich willkommen!
Bald geht es los! Die Schweizer Nati trifft mitten in der Nacht auf Sonntag um 3 Uhr auf Argentinien. Trotz Anpfiff zu später (oder früher?) Stunde sind viele Public Viewings bereits jetzt gut gefüllt. Tausende wollen miterleben, wie die Schweiz (hoffentlich) Geschichte schreibt. Wir sind bereit und sagen für einmal ganz parteiisch: Hopp Schwiiz! 🇨🇭