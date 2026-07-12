«Wussten, dass wir anstehen müssen»

01:14

Vor dem bereits vollen Public Viewing geben sich die wartenden Nati-Fans gelassen. «Wir wussten, dass viele Leute kommen würden und wir wohl draussen warten müssen», sagt ein Nati-Fan. Die Hoffnung auf Einlass ist aber noch nicht aufgegeben: «Vielleicht haben wir Glück und kommen noch rein. Sonst feiern wir einfach hier draussen.»

Zur Not werde das Spiel auf dem Handy verfolgt. «Wir improvisieren ein bisschen. Hauptsache, wir sind dabei und können die Schweiz unterstützen.» Auf einen Resultattipp wollen sich die Fans nicht festlegen. Entscheidend sei nur eines: «Die Schweiz soll gewinnen. Das genaue Resultat spielt keine Rolle.»