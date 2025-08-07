Das Erreichen der K.o.-Runde an der Heim-EM war für die Schweizer Fussballerinnen historisch Keystone

Der erstmalige Einzug in die Viertelfinals einer Europameisterschaft zahlt sich für das Schweizer Frauen-Nationalteam in der Weltrangliste der FIFA nicht aus.

Keystone-SDA SDA

Die Equipe von Pia Sundhage fällt um eine Position auf Platz 24 zurück.

Angeführt wird das Ranking neu trotz der Finalniederlage von den Weltmeisterinnen aus Spanien, die die USA nach einem Jahr von der Spitze verdrängten. Europameister England verbesserte sich nach der erfolgreichen Titelverteidigung vom 5. in den 4. Rang. Die deutschen Frauen fielen nach dem Halbfinal-Out gegen Spanien von Platz 3 auf 5 zurück.