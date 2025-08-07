  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Jass Fédéral
  4. Kreuzworträtsel
  5. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

FIFA-Weltrangliste Schweiz büsst eine Position ein – Spanien neu an der Spitze

SDA

7.8.2025 - 10:57

Das Erreichen der K.o.-Runde an der Heim-EM war für die Schweizer Fussballerinnen historisch
Das Erreichen der K.o.-Runde an der Heim-EM war für die Schweizer Fussballerinnen historisch
Keystone

Der erstmalige Einzug in die Viertelfinals einer Europameisterschaft zahlt sich für das Schweizer Frauen-Nationalteam in der Weltrangliste der FIFA nicht aus.

Keystone-SDA

07.08.2025, 10:57

Die Equipe von Pia Sundhage fällt um eine Position auf Platz 24 zurück.

Angeführt wird das Ranking neu trotz der Finalniederlage von den Weltmeisterinnen aus Spanien, die die USA nach einem Jahr von der Spitze verdrängten. Europameister England verbesserte sich nach der erfolgreichen Titelverteidigung vom 5. in den 4. Rang. Die deutschen Frauen fielen nach dem Halbfinal-Out gegen Spanien von Platz 3 auf 5 zurück.

Meistgelesen

So reagieren Schweizer Unternehmen auf den US-Zollschock
Töfffahrer verstirbt nach heftiger Kollision noch am Unfallort
Das steht auf Parmelins Zoll-Spickzettel wirklich drauf

Videos aus dem Ressort

Basel – YB 4:1

Basel – YB 4:1

Super League | 4. Runde | Saison 25/26

06.08.2025

«Spanien ware für Ugrinic ein Traum»

«Spanien ware für Ugrinic ein Traum»

YB droht der Verlust von zwei wichtigen Spielern. Zachary Athekame steht bei Milan hoch im Kurs und Filip Ugrinic steht vor dem Wechsel zu Valencia. Im Studio von blue Sport werden die Personalien diskutiert.

06.08.2025

Rahmen: «Mit einem entlassenen Trainer muss man kein Mitleid haben»

Rahmen: «Mit einem entlassenen Trainer muss man kein Mitleid haben»

Patrick Rahmen wurde letzte Saison als YB-Trainer schon nach 15 Pflichtspielen entlassen. Bei blue Sport spricht Rahmen über Entlassungen und erklärt, wie er damit umgeht.

06.08.2025

Basel – YB 4:1

Basel – YB 4:1

«Spanien ware für Ugrinic ein Traum»

«Spanien ware für Ugrinic ein Traum»

Rahmen: «Mit einem entlassenen Trainer muss man kein Mitleid haben»

Rahmen: «Mit einem entlassenen Trainer muss man kein Mitleid haben»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Die Fäuste fliegen. Testspiel zwischen Como und Betis Sevilla eskaliert komplett

Die Fäuste fliegenTestspiel zwischen Como und Betis Sevilla eskaliert komplett

Transfer-Ticker. Alisha Lehmann verlässt Juventus ++ Darwin Nunez wechselt nach Saudi-Arabien

Transfer-TickerAlisha Lehmann verlässt Juventus ++ Darwin Nunez wechselt nach Saudi-Arabien

Servette, Lugano, Lausanne. Schweizer Trio daheim im Europacup-Einsatz

Servette, Lugano, LausanneSchweizer Trio daheim im Europacup-Einsatz