Voll in der Prime Time Um diese Uhrzeit und in diesen Stadien spielt die Nati an der WM

SDA

6.12.2025 - 21:26

Die Schweizer Fans müssen an der WM-Vorrunde nicht mitten in der Nacht schauen
Keystone

Am Freitagabend erfährt die Schweiz gegen wen und wo es an der WM im nächsten Jahr in der Vorrunde spielt. Nun ist auch klar, wann die drei Gruppenspiele des Teams von Trainer Murat Yakin stattfinden.

Keystone-SDA

06.12.2025, 21:26

06.12.2025, 21:48

Die Schweizer Fans können sich freuen, denn der Anpfiff erfolgt jeweils um 21.00 Uhr hiesiger Zeit. Am 13. Juni trifft die Schweiz in San Francisco auf Katar, am 18. Juni in Los Angeles auf einen europäischen Qualifikanten (Italien, Nordirland, Wales oder Bosnien-Herzegowina) sowie am 24. Juni in Vancouver auf Co-Gastgeber Kanada.

Mehr zur WM-Auslosung

«Fremdschäm-Karneval». Infantinos erniedrigendes Verhalten vor Trump entsetzt die Weltpresse

Xhaka: «Eine sehr coole Gruppe». Duell gegen Italien möglich: Auf diese Nationen trifft die Schweiz an der WM 2026

Losglück für die Nati. Streller: «Wer Katar nicht schlägt, hat in der K.o.-Phase der WM nichts verloren»

Am Rande der WM-Auslosung. FIFA-Friedenspreis für Trump – Kritik von Menschenrechtlern

Zubi: «Die Schweiz muss Kanada und Katar klar weghauen»

05.12.2025

Streller: «Die Schweiz hat Losglück gehabt»

Die Schweiz wird an der WM 2026 in eine machbare Gruppe gelost. Die Nati spielt gegen Kanada und Katar und den Sieger des UEFA-Playoffs zwischen Italien, Nordirland, Wales, Bosnien-Herzegowina. Die Einschätzung von blue Sport Experte Marco Streller.

05.12.2025

