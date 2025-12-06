Am Freitagabend erfährt die Schweiz gegen wen und wo es an der WM im nächsten Jahr in der Vorrunde spielt. Nun ist auch klar, wann die drei Gruppenspiele des Teams von Trainer Murat Yakin stattfinden.
Die Schweizer Fans können sich freuen, denn der Anpfiff erfolgt jeweils um 21.00 Uhr hiesiger Zeit. Am 13. Juni trifft die Schweiz in San Francisco auf Katar, am 18. Juni in Los Angeles auf einen europäischen Qualifikanten (Italien, Nordirland, Wales oder Bosnien-Herzegowina) sowie am 24. Juni in Vancouver auf Co-Gastgeber Kanada.