Fabian Rieder macht gegen Montenegro ein Klasse-Spiel. Keystone

Die Schweizer U-21-Nationalmannschaft ist in der EM-Qualifikation weiter auf Kurs. Das Team von Sascha Stauch gewinnt in Lausanne ungefährdet 4:2 gegen Montenegro und bleibt in der Gruppe E makellos.

Fabian Rieder avancierte im Stade de la Tuilière in Lausanne zum Matchwinner. Der Mittelfeldspieler von Rennes zeichnete für den ersten und den letzten Treffer der SFV-Auswahl verantwortlich. Der 21-Jährige verwandelte nach 22 Minuten einen Freistoss direkt, als die Montenegriner Mauer den Ball passieren liess. Dann stand Rieder nach einer knappen Stunde am Ende einer sehenswerten Kombination über mehrere Stationen, als er einen Angriff zum 4:1 im zweiten Anlauf verwertete.

Heimsieg für unsere U21 ✌️

Nos M21 s'imposent à Lausanne

Under 21 vittoriosa a Losanna



🔜 Next home games: 17.11 & 21.11, Neuchâtel#mission21 pic.twitter.com/nHjq22EAxp — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) October 13, 2023

Dem Luzerner Lars Villiger und dem Thuner Valmir Matoshi gelangen die anderen beiden Schweizer Treffer innert der ersten halben Stunde, wobei Villiger mit dem Kopf und Matoshi mit einem Weitschuss erfolgreich war.

Erst in den letzten zwanzig Minuten wurde die Schweiz nachlässiger und verpasste einerseits ein noch deutlicheres Resultat und musste die Gäste aus Montenegro noch einmal herankommen lassen. Ernsthaft Gefahr, die Partie aus der Hand zu geben, lief das Team von Sascha Stauch indes nicht.

Am Dienstag steht für die Schweiz das Auswärtsspiel in Armenien im Programm, das Schlusslicht der Gruppe.

SDA / mar