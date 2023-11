Eray Cömert übernimmt die rechte Aussenverteidiger-Position gegen Kosovo Keystone

Die Schweiz nimmt das Heimspiel in Basel gegen Kosovo mit einer völlig umgestellten Viererkette in Angriff. Und Xherdan Shaqiri kehrt wie erwartet in die Startelf zurück.

In der Verteidigung überrascht vor allem die Nominierung von Eray Cömert als Rechtsverteidiger. Cömert ersetzt Edimilson Fernandes, der am Mittwoch gegen Israel in der Schlussphase die Rote Karte gesehen hat. Cömert spielt zum neunten Mal in einem Länderspiel von Anfang an, erstmals aber als rechter Aussenverteidiger.

Überhaupt stellte Nationaltrainer Murat Yakin die Viererkette komplett um. Nur Manuel Akanji hielt sich im Vergleich zur Partie gegen Israel in der Startaufstellung, Neben Cömert wurde Nico Elvedi als zweiter Innenverteidiger (für Cédric Zesiger) und Ulisses Garcia als linker Aussenverteidiger (für Ricardo Rodriguez) berücksichtigt.

Unverändert blieb einzig das Mittelfeld mit Denis Zakaria, Granit Xhaka und Remo Freuler. Im Angriff darf Xherdan Shaqiri wieder von Anfang an stürmen, nachdem er das Spiel in Ungarn gegen Israel während 90 Minuten von der Ersatzbank hat verfolgen müssen. Shaqiri kommt in der Offensive an Stelle von Zeki Amdouni zum Einsatz.

Die Schweizer Aufstellung: Sommer; Cömert, Akanji, Elvedi, Garcia; Zakaria, Xhaka, Freuler; Shaqiri, Okafor, Vargas.

sda