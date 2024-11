Schlechteste Klassierung seit mehr als zwölf Jahren: Die Schweiz wird in der Weltrangliste nur noch auf Platz 20 geführt Keystone

Das Schweizer Nationalteam verliert in der am Donnerstag zum letzten Mal in diesem Jahr veröffentlichten FIFA-Weltrangliste drei Plätze. Die Mannschaft von Murat Yakin belegt nur noch den 20. Platz.

SDA

Das Unentschieden gegen Serbien und die Niederlage in Spanien in der Nations League führten zum Absturz im Ranking. Schlechter klassiert war die Schweiz zuletzt im August 2012.

An der Spitze steht unverändert Weltmeister Argentinien, gefolgt von Frankreich, Europameister Spanien, England und Brasilien.

sda