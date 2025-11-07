  1. Privatkunden
Mit neuem Trainer Die Schweiz startet WM-Quali zuhause und testet gegen Belgien

SDA

7.11.2025 - 11:54

Im März startet die Schweiz in die WM-Qualifikation.
Im März startet die Schweiz in die WM-Qualifikation.
Bild: Keystone

Das Schweizer Frauen-Nationalteam startet mit einem Heimspiel in die WM-Qualifikation für das Turnier 2027. Die UEFA setzt als erstes Spiel der Schweiz am 3. März die Partie gegen Nordirland an.

Keystone-SDA

07.11.2025, 11:54

07.11.2025, 12:01

Vier Tage später spielen die Schweizerinnen dann auswärts in Malta, ehe sie Mitte November gegen die Türkei zuerst zuhause und dann auswärts antreten.

Zum Schluss der ersten Phase der WM-Qualifikation trifft die Schweiz in ihrem letzten Heimspiel am 5. Juni auf Malta, ehe die letzte Partie am 9. Juni auswärts in Nordirland ansteht. Die Spielorte sind für alle Partien noch nicht bekannt.

Ehe die WM-Qualifikation im neuen Jahr startet, trifft sich das Schweizer Nationalteam Ende November zum letzten Zusammenzug des Jahres. Es werden die ersten Partien unter dem neuen Cheftrainer Rafel Navarro sein. Dieser Zusammenzug wird in Jerez, Spanien stattfinden und vom 24. November bis zum 2. Dezember andauern. Am 28. November trifft das Nationalteam in Jerez auf Belgien. Eine Woche später folgt ein zweites Testspiel in Jerez gegen einen noch zu bestimmenden Gegner.

Kommentar. «Die Trennung von Pia Sundhage ist richtig»

Kommentar«Die Trennung von Pia Sundhage ist richtig»

Mehr zum Thema

Humm zum neuen Nati-Trainer: «Sicher jemand, der gut mit den jungen Spielerinnen arbeiten kann»

Humm zum neuen Nati-Trainer: «Sicher jemand, der gut mit den jungen Spielerinnen arbeiten kann»

05.11.2025

Yakin bedankt sich bei Sundhage: «Ich habe Pia sehr geschätzt»

Yakin bedankt sich bei Sundhage: «Ich habe Pia sehr geschätzt»

05.11.2025

Navarro: «Der Entscheid ist mir sehr einfach gefallen»

Navarro: «Der Entscheid ist mir sehr einfach gefallen»

04.11.2025

Xhaka vor Arsenal-Kracher: «Für mich wird das ein emotionales Spiel»

Xhaka vor Arsenal-Kracher: «Für mich wird das ein emotionales Spiel»

Granit Xhaka surft aktuell mit Sunderland auf einer Erfolgswelle und freut sich nun auf das Duell mit seinem langjährigen Ex-Klub Arsenal.

07.11.2025

Lausanne – Omonia 1:1

Lausanne – Omonia 1:1

UEFA Conference League | Matchday 3 | Saison 25/26

06.11.2025

Meier wichtig bei Sieg der Devils

Meier wichtig bei Sieg der Devils

07.11.2025

07.11.2025

Xhaka vor Arsenal-Kracher: «Für mich wird das ein emotionales Spiel»

Xhaka vor Arsenal-Kracher: «Für mich wird das ein emotionales Spiel»

Lausanne – Omonia 1:1

Lausanne – Omonia 1:1

Meier wichtig bei Sieg der Devils

Meier wichtig bei Sieg der Devils

